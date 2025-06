Aggredito il deputato Francesco Borrelli nei pressi dell’ospedale Monaldi di Napoli Nuova aggressione per il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli mentre era in strada nei pressi dell’ospedale Monaldi di Napoli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova aggressione in strada per Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra: mentre si trovava all'esterno dell'ospedale Monaldi di Napoli per documentare la presenza di parcheggiatori abusivi e dell'occupazione illegale degli stalli pubblici, quando è stato aggredito da una donna, che lo ha colpito al volo. "Mi ha dato un colpo in faccia, mi ha rotto gli occhiali", ha raccontato lo stesso Borrelli su Facebook.

L'intervento degli uomini della scorta ha poi evitato il peggio. Il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra non ha riportato ferite per il colpo subito al volto: tanti hanno espresso solidarietà tra i commenti del video, pubblicato sui suoi canali social. Borrelli ha poi voluto pubblicare anche i messaggi di solidarietà ricevuti, prima di tornare a spiegare cosa fosse successo poco prima nei pressi dell'ospedale Monaldi.

"Da quando i tiktoker della malaNapoli hanno lanciato la campagna pubblica per farmi del male, le aggressioni sono aumentate", ha spiegato ancora Borrelli, "Figli di camorristi, pseudopentiti, pregiudicati invitano le persone sui social a colpirmi e a farmi del male e purtroppo nonostante ci sia il sostegno di tante persone capita sempre più frequentemente che qualcuno istigato da questa campagna violenta e criminale tenti di colpirmi". Il deputato ha poi concluso dicendo che: "Oggi è stato terribile scoprire che tra coloro che facevano parte di questo "commando" ci fosse anche un ex carabiniere parente degli aggressori che mostrava il distintivo per tentare di evitare che facessi denuncia ed evitare l'intervento delle volanti della polizia".