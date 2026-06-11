Aggredita da un dipendente amministrativo la dirigente dell’Istituto “Francesco Caracciolo-Giovanni Da Procida”. Sul posto polizia locale e carabinieri.

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Preside picchiata da un dipendente Ata a scuola durante gli scrutini di fine anno a Procida. La dirigente scolastica è finita al Pronto Soccorso. Aggrediti anche gli agenti della Polizia Locale che erano sopraggiunti in suo aiuto. L'episodio è accaduto questa mattina, presso l'Istituto "Francesco Caracciolo-Giovanni Da Procida" sull'isola del Golfo di Napoli. Ad essere aggrediti la dirigente Maria Saletta Longobardo e tre agenti della polizia municipale. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione.

Le indagini dei carabinieri sull'aggressione a scuola

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l'aggressione da parte del dipendente Ata sarebbe partita al termine di un acceso alterco all'interno della scuola isolana. Il diverbio sarebbe nato dal ritrovamento di un telefono cellulare, appartenente al dipendente amministrativo, nell'aula in cui erano in corso gli scrutini finali.

Picchiati anche gli agenti di polizia locale

La discussione, nata su questo episodio sarebbe poi degenerata rapidamente e avrebbe indotto il personale scolastico a richiedere l'intervento della polizia municipale. All'arrivo degli agenti, l'uomo avrebbe aggredito i vigili urbani intervenuti. Successivamente avrebbe colpito anche la dirigente scolastica. La preside si è quindi recata al pronto soccorso, dove è stata medicata e dimessa con 10 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Procida, che hanno riportato la situazione sotto controllo e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.