Piazza del Plebiscito torna agli anni ’90 per la serie Netflix La vita bugiarda di Elena Ferrante Per la serie Netflix con Valeria Golino previste anche le auto di scena dell’epoca in piazza del Plebiscito.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza del Plebiscito torna agli anni '90 per il set de La vita bugiarda degli adulti, la nuova serie Netflix ispirata al romanzo di Elena Ferrante, che si sta girando a Napoli. Per ricreare l'atmosfera della piazza di 30 anni fa si è previsto anche l'utilizzo di una decina di auto di scena d'epoca. Una intera mattinata di riprese, prevista per fine febbraio, durante la quale la piazza sarà completamente blindata, con blocco del traffico temporaneo. La Polizia Municipale vigilerà sul dispositivo di viabilità. Per le riprese occorre ancora l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli, che però non le ha negate in analoghe occasioni, come per il film Netflix È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, oggi candidato agli Oscar, per il quale è stata anche allestita una fermata del bus fittizia.

Il romanzo di Elena Ferrante, autrice anche de L'Amica Geniale – della quale domenica 6 febbraio andrà in onda su Rai Uno la terza stagione – racconta la storia di Giovanna Trada, una ragazza di 13 anni, appartenente ad una famiglia benestante del Rione Alto al Vomero – i genitori sono due insegnanti delle superiori – e del suo rapporto con la zia Vittoria, figura misteriosa, considerata un po' la pecora nera della famiglia. Nella serie Netflix, Vittoria sarà interpretata dall'attrice Valeria Golino, mentre è ancora top secret il nome della protagonista, che potrebbe essere una esordiente, considerando che tra settembre e ottobre si sono svolti i casting. La regia è affidata a Edoardo De Angelis. Le riprese de La vita bugiarda degli adulti, prodotta da Fandango spa, sono già iniziate nei mesi scorsi, con location in diversi quartieri della città, da Gianturco a Posillipo.

Le riprese de La vita bugiarda degli adulti sono ripartite dopo la pausa natalizia. Tra i luoghi di Napoli scelti per le ambientazioni, via San Giacomo dei Capri, a Rione Alto, dove si trova la casa della famiglia di Giovanna. Ma anche il quartiere Poggioreale in via Emanuele Gianturco, via Traccia, via Carlo di Tocco e via De Roberto, poco distanti dal Rione Luzzatti, dove è stata girata invece la serie Rai de L'Amica Geniale, che ha come protagoniste Lila e Lenù. A Posillipo, invece, sono previste riprese presso le 13 Rampe di Sant'Antonio, una delle strade più panoramiche della città, da cui si gode una splendida vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, e tra le preferite degli innamorati.