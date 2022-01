La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante per Netflix si gira a Gianturco, ripartono le riprese Dopo l’Amica geniale, Poggioreale torna set cinematografico per un’altra serie ispirata ai romanzi di Elena Ferrante.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le riprese a novembre in via San Giacomo dei Capri

Gianturco set per le riprese de “La vita bugiarda degli adulti”, la nuova serie targata Netflix tratta dal romanzo di Elena Ferrante, autrice de L'Amica Geniale. Dopo la pausa natalizia, si torna a girare la fiction prodotta da Fandango Spa che vede alla regia Edoardo De Angelis e nel cast l'attrice Valeria Golino. Ciak previsto nei prossimi giorni in via del Macello, per una sessione di due giorni.

Le prime riprese sono iniziate lo scorso novembre in via San Giacomo dei Capri, a Rione Alto. Tra le location prescelte per la serie figurano luoghi sia del quartiere di Poggioreale che di Posillipo. Alcune scene dovrebbero essere ambientate in via Emanuele Gianturco, via Traccia, via Carlo di Tocco e via De Roberto strade di Poggioreale poco distanti dal Rione Luzzatti, dove è stata girata invece la serie Rai de L'Amica Geniale, che ha come protagoniste Lila e Lenù. A Posillipo, invece, sono previste riprese presso le 13 Rampe di Sant'Antonio, una delle strade più panoramiche della città, da cui si gode una splendida vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, e tra le preferite degli innamorati.

“La vita bugiarda degli adulti” racconta la storia di Giovanna, una ragazza che vive nella Napoli degli anni '90, che si sta affacciando all'adolescenza, e del suo rapporto con la zia Vittoria, che le svelerà molti segreti della sua famiglia. Ancora top secret il nome dell'attrice che interpreterà della protagonista. Nel teaser di Netflix la voce narrante affidata alla cantante Emma Marrone, che già in passato ha avuto dei ruoli in alcune produzioni cinematografiche. Ma non ci sono al momento conferme sulla sua presenza anche all'interno della serie della piattaforma streaming.