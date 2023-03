Napoli, la Festa dei 100 anni dell’Aeronautica Militare a piazza del Plebiscito il 5 aprile La festa per i 100 anni della fondazione dell’Aeronautica Militare in piazza del Plebiscito. Il piano traffico del Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Festa in piazza del Plebiscito il 5 aprile 2023 per i 100 anni dell'Aeronautica Militare italiana. Il grande evento per celebrare l'anniversario del primo secolo dalla fondazione dell'Aeronautica si terrà in contemporanea in diverse piazze italiane. A Napoli ci sarà per l'occasione anche il giuramento e il battesimo del Corso Drago VI dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, con la partecipazione delle più alte cariche della Forza Armata, della Difesa e delle Istituzioni della Repubblica, delle autorità locali, e degli Allievi della 1° Classe dei Corsi regolari dell’Accademia Aeronautica.

La Festa dell'Aeronautica in piazza del Plebiscito

L'evento in piazza del Plebiscito, che prevede anche il sorvolo degli aerei dell'Aeronautica Militare, si terrà il 5 aprile prossimo, dalle ore 7,00 alle 13,00, e ha già ricevuto il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Culturali e il nulla osta dell'autorità portuale. Per l'occasione, Piazza del Plebiscito sarà chiusa al traffico. Saranno interdette alla circolazione anche le due strade laterali: lato palazzo Salerno, incluso il tratto di via Cesario Console che da piazza Plebiscito va a via Santa Lucia, e il lato della Prefettura. Le auto provenienti da via Gennaro Serra saranno deviate su piazza Carolina e da lì su via Chiaia, fino a piazza Trieste e Trento.

Il piano traffico del Comune

I lavori di allestimento del palco e della piazza partiranno lunedì 20 marzo. Mentre lo smontaggio è previsto per l'8 aprile. Il giuramento e battesimo del 1° corso dell’Accademia Aeronautica è un evento che si tiene ogni anno, prima di Pasqua, nel corso del quale i futuri ufficiali dell’arma azzurra giurano fedeltà alla Repubblica. Si tratta di una delle più antiche tradizioni, alle quali l’Aeronautica Militare tiene molto. Quest'anno l'evento è ancora più speciale, perché ricade nel primo centenario dell’Aeronautica Militare italiana. Per questo, il giuramento si terrà in via eccezionale in piazza del Plebiscito a Napoli.