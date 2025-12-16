napoli
Napoli, in ospedale con un proiettile nell’addome: “Non ricordo nulla”

Un 40enne è stato ricoverato nella notte al Cardarelli, ferito con un colpo di pistola all’addome; indagini della Squadra Mobile, l’uomo non ha fornito particolari.
A cura di Nico Falco
Non è stato in grado di indicare chi gli aveva sparato, neanche la dinamica, nemmeno dove era successo: alle domande dei sanitari prima, e dei poliziotti poi, ha risposto semplicemente di non ricordare nulla. Indagini in corso, sul ferimento di un 40 napoletano, arrivato nella notte all'ospedale "Cardarelli" con un proiettile nell'addome; l'uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a ricoverato in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

F. M., già noto alle forze dell'ordine, si è presentato intorno all'1 di oggi, 16 dicembre, nel Pronto Soccorso dell'ospedale della zona collinare di Napoli, arrivato con mezzi propri e cosciente. A preoccupare, il proiettile che lo aveva raggiunto all'addome; è stato immediatamente portato in sala operatoria dove l'ogiva è stata estratta. Al Cardarelli sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli per l'avvio delle indagini; anche a loro l'uomo avrebbe detto di non ricordare nulla e di non essere in grado di dare indicazioni sui responsabili e sui motivi.

La matrice dell'episodio resta al momento sconosciuta; ritenuta poco probabile l'ipotesi di un proiettile vagante durante una stesa, si scava nella vita privata del 40enne e sui suoi precedenti per ricostruire le sue frequentazioni ed eventuali collegamenti con la criminalità, organizzata o meno. Da stabilire, anche, il luogo del ferimento, che potrebbe essere nella zona collinare di Napoli.

