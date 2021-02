Entreranno in servizio a partire da aprile i nuovi treni della Linea 1 della metropolitana di Napoli. L'annuncio è arrivato dall'amministratore unico Nicola Pascale: nei giorni scorsi è arrivato nel deposito di Piscinola anche il terzo dei diciannove treni acquistati dal Comune di Napoli e prodotti a Bilbao, nei Paesi Baschi spagnoli da dove hanno preso la strada per Napoli dopo essersi imbarcati a Valencia per arrivare al porto di Salerno. Quindi, il punto di arrivo finale: il deposito di Piscinola dell'Azienda Napoletana Mobilità, dove vengono assemblati dopo il viaggio.

"Stanno proseguendo le prove della messa in esercizio, ormai siamo al 90 per cento", ha spiegato Nicola Pascale, amministratore unico dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico partenopeo, "e pertanto per il mese di aprile li vedremo circolare anche per il servizio ai passeggeri". Dei 19 treni acquistati dal Comune di Napoli, sette sono già stati prodotti e tre sono già arrivati a Napoli, dove una volta terminato il collaudo entreranno in funzione a pieno regime sulla Linea 1 della metropolitana. "Si tratta di un impegno", ha spiegato il vicesindaco partenopeo Carmine Piscopo, "che abbiamo preso con la città e sul quale l'amministrazione ha lavorato moltissimo. Non solo per quanto riguarda il programma di completamento delle stazioni, ma anche sui treni: questo è il terzo che arriva, senza dimenticare che abbiamo dovuto anche lavorare in ottemperanza di tutte le misure anti Covid", ha aggiunto Piscopo. Lo stesso vicesindaco, appena pochi giorni fa, aveva diffuso le immagini dei lavori all'interno della stazione "Chiaia – Monte di Dio" della Linea 6 della metropolitana, attualmente chiusa ma che alla riapertura servirà la tratta da Fuorigrotta al Centro Storico che va da Mostra a Municipio.