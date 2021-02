in foto: Alcune immagini della stazione "Chiaia – Monte di Dio" della Linea 6 della metropolitana di Napoli. (Foto / Vicesindaco Carmine Piscopo)

Proseguono i lavori all'interno della stazione "Chiaia – Monte di Dio" della Linea 6 della metropolitana di Napoli. Lavori che hanno visto una accelerazione nell'ultimo periodo, e che lascia ben sperare soprattutto in termini di viabilità, visto che il cantiere crea non pochi problemi alla circolazione veicolare e pedonale, soprattutto dal lato di via Monte di Dio, dove di fatto occupa l'intera piazza Santa Maria degli Angeli, punto di congiunzione con via Gennaro Serra e via Giovanni Nicotera.

Le prime immagini dall'interno della stazione della Linea 6, che da Fuorigrotta arriverà a lavori finiti fino a piazza Municipio, dove farà da interscambio con la Linea 1 della metropolitana, le ha pubblicate Carmine Piscopo, vicesindaco di Napoli. Non è dato al momento sapere quando termineranno i lavori alla stazione e, soprattutto, quando la Linea 6 tornerà in funzione. Al momento infatti la tratta è ferma da diversi anni, vista la scarsa utilizzazione da parte dei passeggeri nella breve tratta aperta (dalla stazione di Mostra, che ne è il capolinea a Fuorigrotta, a quella di Mergellina). A fine lavori su tutta la tratta, le fermate complessive saranno otto: Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia – Monte Di Dio e Municipio.