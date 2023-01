Napoli, esplodono i tubi dell’acqua in Zona Ospedaliera: il tombino diventa un geyser Esplode la condotta idrica nei pressi del Policlinico Nuovo di Napoli, enorme colonna d’acqua.

A cura di Pierluigi Frattasi

Esplodono i tubi dell'acquedotto in Zona Ospedaliera. Il tombino si trasforma in pochi istanti in un geyser, con un potentissimo getto d'acqua che arriva a 7-8 metri d'altezza. L'episodio è accaduto oggi pomeriggio, attorno alle ore 13,00, in via Tommaso De Amicis, nei pressi dell'ingresso del Policlinico Nuovo Federico II di Napoli. Sul posto sono subito arrivati i tecnici dell'Abc, l'acquedotto di Napoli, che hanno iniziato le operazioni per la chiusura della tubatura, che al momento sono quasi concluse. "Le squadre di ABC Napoli sono già ampiamente operative per il tubo rotto", confermano a Fanpage.it fonti dell'Abc di Napoli, l'azienda speciale dell'acqua pubblica. Il guasto sarà quindi riparato nelle prossime ore e la strada sarà riaperta, non appena possibile, interamente alla circolazione.

Sul posto vigili del fuoco e tecnici Abc

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Napoli. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di ripristino. In zona, fino a pochi giorni fa, c'era un cantiere aperto, ma non c'è al momento alcun collegamento accertato tra le due cose. "Ho chiesto agli uffici tecnici comunali e dell'Abc una relazione su quanto avvenuto – spiega Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti – ci saranno tutte le verifiche del caso. Bisogna capire cosa sia accaduto, anche perché è stata interessata una strada fondamentale per la Zona Ospedaliera, nei pressi del Policlinico, frequentata ogni giorno dalle autombulanze e dai mezzi di soccorso e non si possono rischiare altre chiusure improvvise".