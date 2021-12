Napoli, Ciro Esposito riconfermato Comandante della Polizia Locale dal sindaco Manfredi Il sindaco Gaetano Manfredi ha riconfermato l’incarico al generale Ciro Esposito per i prossimi 3 anni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il generale Ciro Esposito riconfermato Comandante della Polizia Locale di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi. Esposito ha ricevuto un incarico di tre anni, come prevede la norma, che potrà comunque essere rinnovato ulteriormente. Una attestazione di fiducia da parte della nuova amministrazione comunale che ha apprezzato il lavoro svolto da Esposito in questi anni al vertice dei caschi bianchi partenopei. Un lavoro portato avanti nonostante un organico purtroppo sempre più ridotto all'osso a causa delle ferree regole della spending review, con il blocco e la riduzione del turn over per le difficoltà nelle assunzioni da parte del Municipio che è un ente in pre-dissesto. Esposito era stato nominato Comandante dalla precedente giunta de Magistris nel 2014.

Esposito è stato scelto da una rosa di 30 candidati alla carica di numero uno del Comando di via De Giaxa. Il sindaco Mafredi ha firmato il decreto sindacale nella giornata di ieri, giovedì 30 dicembre 2021, individuando "A seguito dell’esame dei curricula dei candidati valutati dalla Commissione, come da proposta del Direttore Generale e sentito l’Assessore competente, di individuare il dr. Ciro Esposito quale dirigente responsabile del Dipartimento Sicurezza – Comandante Polizia Locale e del Servizio Polizia Locale in quanto dalla valutazione del suo specifico curriculum culturale e professionale, rispetto all’incarico da ricoprire e dagli esiti della valutazioni espresse dalla Commissione, risultano significative esperienze acquisite (in modo particolare negli specifici settori oggetto del presente affidamento), capacità professionali e manageriali dimostrate nelle esperienze maturate in precedenza, nonché attinenza alla natura e alle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare".