Comandante Polizia Municipale Napoli, 30 candidati: tutti i nomi. Molti comandanti di altre città Il Comandante attuale Ciro Esposito in corsa per la riconferma. Tra i candidati molti comandanti di altre città.

A cura di Pierluigi Frattasi

È corsa a 30 per il posto di Comandante della Polizia Municipale di Napoli. Il bando è stato pubblicato il 16 novembre scorso e alla chiusura fissata il 3 dicembre a mezzogiorno, sono arrivate 30 candidature. Tra queste c'è anche l'attuale Comandante Ciro Esposito, che ha guidato i Caschi bianchi partenopei in questi anni con grandi risultati nel contrasto alle illegalità in città, a fronte di un organico purtroppo ridotto all'osso a causa del mancato turn over imposto dalle rigide regole di bilancio. Esposito, nominato dalla precedente amministrazione De Magistris, punta quindi alla riconferma, forte dei buoni risultati ottenuti. Tra i nomi che saltano all'occhio, solo per citarne alcuni, Michele Arvonio, Comandante della Polizia municipale di Avellino e Nola, Luigi De Simone, comandante della Polizia Locale di Caserta. Michele Matichecchia, comandante a Taranto. Tra i candidati locali, anche il comandante Sabina Pagnano, 49 anni, attualmente a capo dell'Unità Operativa della Polizia Municipale di Chiaia-Posillipo. Quindi Biagio Chiariello, Comandante ad Arzano e in passato a Frattamaggiore e Sant’Antimo.

L'elenco di tutti i candidati a Capo della Polizia Locale di Napoli: