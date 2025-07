Frutta e verdura esposti a smog e sporco, sequestrati 80 chili a Soccavo: donati allo Zoo di Napoli

Immagine di repertorio

Controlli della Polizia Municipale di Napoli contro l'abusivismo commerciale. Nella fattispecie, a Soccavo, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano, gli agenti della locale Unità Operativa hanno controllato un negozio di ortofrutticola in via Montagna Spaccata, rinvenendo e sequestrando 80 chili di frutta e verdura, che venivano espositi sulla pubblica via e quindi allo smog e agli agenti atmosferici, diventando così pericolosi per la salute; il cibo sequestrato è stato donato allo Zoo di Napoli. Il titolare dell'attività commerciale è stato sanzionato anche per mancanza di titolo autorizzativo e di SCIA sanitaria e per occupazione abusiva di suolo pubblico; per lui multe per un ammontare di 9mila euro.

Durante i controlli in via Montagna Spaccata, gli agenti dell'Unità Operativa Soccavo della Municipale hanno sanzionato anche il titolare di un altro esercizio commerciale, che aveva installato un'insegna pubblicitaria senza l'autorizzazione prevista.

Le operazioni della Polizia Municipale hanno riguardato anche altri quartieri di Napoli. Al Rione Sanità, gli agenti dell'Unità Operativa Stella, insieme ai carabinieri e al personale della Napoli Servizi, hanno provveduto a rimuovere paletti e fioriere collocati abusivamente sul suolo pubblico. A Posillipo, invece, gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia hanno liberato fermate degli autobus e attraversamenti pedonali dalle auto in divieto di sosta, che sono state rimosse.