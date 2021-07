in foto: Immagine d’archivio

Partiti i lavori per rifare l’asfalto su via Galileo Ferraris, nel tratto che va dall’incrocio tra via Brin a quello con Corso Arnaldo Lucci. Si tratta di una importante arteria di collegamento nella zona orientale di Napoli, perché proprio a metà della strada c’è l’ingresso dell’Autostrada A3 Napoli-Salerno. Data la complessità dell’intervento, il Comune ha deciso di spezzettare i lavori in due fasi. Si è deciso di iniziare con il tratto di via Ferraris tra via Brin-ingresso Autostrada A3, attualmente chiuso alla circolazione da via Brin a via Cristoforo Marino, con strada alternativa su via Marina, che dovrà essere concluso entro il 16 luglio. Quindi, la seconda fase prevede i lavori nel tratto di via Ferraris tra Corso Lucci e l’ingresso dell’A3 che sarà anche la più difficile da chiudere alle auto per motivi di viabilità.

Il piano traffico per riasfaltare via Ferraris

I lavori rientrano nel progetto di manutenzione straordinaria di via Galileo Ferraris nel tratto tra Corso Arnaldo Lucci e via Benedetto Brin, che prevede di rimettere a nuovo il capostrada e la pavimentazione stradale.

La prima fase dei lavori riguarda, come detto, il tratto di via Ferraris compreso tra via Brin e l’ingresso dell’autostrada A3. I lavori sono iniziati il 30 giugno e finiranno il 15 luglio 2021. Si è deciso di dividere questa fase in due sottofasi. Attualmente i lavori sono in corso sul tratto tra via Brin-via Cristoforo Marino, che è stato chiuso alle auto. Quelle provenienti da via Gianturco sono deviate su via Alessandro Volta e da qui su Corso Lucci. In questo modo, le auto provenienti da via Cristoforo Marino potranno svoltare su via Ferraris. Successivamente sarà fatto il tratto tra via Cristoforo Marino e l’ingresso dell’autostrada. I lavori dovranno essere terminati entro il 16 luglio con apposita segnaletica luminosa diurna e notturna e con indicazione di percorso alternativo.

I vigili bocciano la chiusura di via Ferraris verso Corso Lucci

Più difficile, come detto, l’intervento sulla seconda metà di via Ferraris che va dall’A3 a Corso Lucci. Qui, la Polizia Municipale ha dato parere negativo all’ipotesi di chiudere tutta la strada, chiedendo piuttosto di lasciare aperta una corsia in direzione di piazza Garibaldi. La ditta però chiede la chiusura di tutta la strada per completare i lavori. Sulla vicenda ci sarà una apposita riunione dei tecnici del Comune. Sarà fatta probabilmente ad agosto, quando ci saranno meno auto in città.