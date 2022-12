Napoli, arriva il villaggio di Babbo Natale al Centro Direzionale: renne giganti e giochi Il Christmas Village sarà in piazza Salerno dal 13 al 20 dicembre con mercatini, spettacoli e animazione per i bimbi. Le luci di Natale con le renne e i pastori giganti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arriva il Villaggio di Babbo Natale al Centro Direzionale di Napoli. Il Christmas Village sarà in piazza Salerno dal 13 al 20 dicembre prossimi, con animazione per i bimbi, spettacoli, laboratori e mercatini. Sono già partite le prime installazioni delle luci per le feste, con renne e babbi Natale giganti e i pastori del presepe. "La magia del Natale inizia a diffondersi nelle nostre case e nelle nostre strade – afferma Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità – Un percorso quotidiano di preparazione e attesa che ci accompagnerà fino al 25 dicembre".

Il Villaggio di Babbo Natale al Centro Direzionale

Quest'anno la magia del Natale partirà dal Centro Direzionale che ospiterà un villaggio incantato di mercatini, laboratori e animatori dove tutti, bambini e adulti, potranno trascorrere qualche ora spensierata incontrando magari anche Babbo Natale. Luci, musica e colori doneranno un'anima calda e gioiosa ad un luogo che per troppi anni è stato simbolo della desolazione della IV Municipalità.

"Non vedo l'ora di guardare lo stupore negli occhi dei nostri bambini – prosegue Caniglia – che nella settimana che va dal 13 al 20 dicembre potranno divertirsi al Napoli Christmas Village. Vi daremo aggiornamenti quotidiani sulle attività svolte e gli eventi da non perdere a due passi da casa nostra. Perché il Natale è ovunque e da quest'anno sarà visibile, tangibile e vivibile anche in IV Municipalità".

E conclude:

