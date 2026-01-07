Napoli, a 15 anni pugnalano un 17enne per rapinarlo del telefonino: arrestati

Immagine di repertorio

Tre ragazzini di 15-14 anni sono stati arrestati a Napoli: sono accusati di aver aggredito e accoltellato un ragazzo di 17 anni, in pieno giorno, il 28 ottobre scorso, assalendolo con un coltello in via don Bosco, nella zona dell'Arenaccia. Il motivo? Tentare di rapinarlo e portargli via il telefonino. I tre sono stati individuati e identificati dalle forze dell'ordine. Dopo poco più di due mesi, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella questa mattina hanno bussato alla loro porta. I militari dell'Arma hanno notificato ai tre ragazzi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli.

La decisione della Procura dei Minorenni

I tre minorenni – due 15enni e un 14enne – sono gravemente indiziati in concorso tra loro del reato di tentata rapina. Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni, che arriva a conclusione di una lunga e accurata attività d’indagine svolta dal personale del nucleo operativo dei carabinieri. La vittima è un giovane di origini egiziane. Il ragazzo era stato ferito, ma si è rimesso e ora sta bene.

Gli investigatori hanno individuato i tre ragazzini come responsabili dell’aggressione al 17enne, avvenuta lo scorso 28 ottobre. In particolare, i carabinieri hanno passato al setaccio i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona ed hanno ascoltato le testimonianze di diversi testimoni. Dopo aver eseguito i rilievi del caso e analizzato tutti gli elementi a loro disposizione, i militari hanno ricostruito che quel giorno, la vittima era stata aggredita con un coltello dai tre indagati allo scopo di sottrargli il cellulare.