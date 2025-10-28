Aggredito dal branco in via don Bosco, 17enne ferito a bottigliate

Un 17enne di origini egiziane è stato ferito nel pomeriggio all’Arenaccia, Napoli centro; il giovane è stato ricoverato, non è in pericolo di vita. Indagini sulla dinamica.

Un 17enne è stato ricoverato nell'Ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli, per tagli e lacerazioni in varie parti del corpo: sarebbe stato aggredito con dei cocci di bottiglia mentre era in strada in via don Giovanni Bosco, quartiere Arenaccia, nei pressi di piazza Carlo III, nel centro di Napoli. Il giovane è stato trattenuto dai sanitari in osservazione ma le sue condizioni non sono gravi, è stato escluso il pericolo di vita.

Sul luogo del ferimento, nel pomeriggio di oggi, 28 ottobre, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Stella. La versione fornita dalla vittima resta per il momento tutta da verificare. Secondo il racconto del 17enne, di origini egiziane e residente a Napoli, ad aggredirlo sarebbero stati alcuni coetanei, che lo avrebbero assalito in gruppo armati di bottiglie rotte. La dinamica, così come la motivazione, non sono ancora chiare.

Le indagini sono affidate a militari dell'Arma, che dopo avere effettuato il sopralluogo in via don Bosco hanno raccolto la dichiarazione del ragazzo; avviati gli accertamenti per verificare se il luogo dell'aggressione è coperto dalla videosorveglianza e se elementi importanti possono essere stati registrati dalle telecamere delle strade vicine.