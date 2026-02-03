Muore a 94 anni Giuseppina Alfano, madre dell’avvocata e politica Ersilia Ferrante

Giuseppina Alfano

Scomparsa a 94 anni Giuseppina Alfano, madre dell'avvocata e politica sanremese Ersilia Ferrante, Cassazionista che si occupa tra le varie cose di diritto dei migranti, diritto penale e diritto civile. A darne l'annuncio è stata proprio la figlia sui propri canali social. Giuseppina Alfano, che era originaria di Palma Campania, nel Napoletano, da tempo aveva raggiunto la figlia in Liguria, ma non aveva mai perso quell'amore e quell'accento tipici della sua terra. Se n'è andata pochi giorni dopo aver compiuto 94 anni, alla vigilia di San Biagio di Sebaste (oggi Sivas, in Turchia, ndr), che è proprio il patrono di Palma Campania, la città di cui era originaria Giuseppina Alfano.

"Oggi è San Biagio, santo patrono di Palma Campania, che proprio da oggi ha una palmese in meno, seppur abitante da molti anni in Liguria, Giuseppina Alfano, mia madre, che mercoledì scorso aveva compiuto 94 anni", scrive l'avvocata sui propri canali social, "La mia mamma non ha mai perso l’accento napoletano, anzi, in questi ultimi mesi di malattia parlava quasi sempre in dialetto. Circondata da persone che non la comprendevano, prima di tutto gli altri anziani liguri ospiti della struttura che la ospitava. Mia madre aveva studiato pianoforte con una suora terribile che le bacchettava le dita, poi smise per la guerra quando Suor Margherita non poteva più spostarsi da Napoli e non riprese più. Però anni fa", continua la politica sanremese, "il suo pianoforte dal sud si è spostato nella sua casa sanremese e si sono ritrovati dopo tanti anni. Io non suono nulla ma amo la musica, magari proprio perché ho avuto questa mamma. Ieri sera ci ha lasciato in una triste serata di pioggia. Ma oggi è San Biagio, e come si dice al paese mio e di mia madre “San Biase, o’ sole pe’ e’ case”. E a lei il sole piaceva molto".