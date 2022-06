Multato per divieto di sosta, investe capitano della Municipale e gli spacca la gamba Un 52enne, multato per divieto di sosta, ha investito due agenti della Municipale a Scampia; è stato rintracciato dopo la fuga e arrestato.

A cura di Nico Falco

Un napoletano di 52 anni è stato arrestato a Scampia per minacce e lesioni a pubblico ufficiale e per omissione di soccorso: multato perché aveva lasciato l'automobile in divieto di sosta, si è scagliato contro gli agenti della Polizia Municipale, minacciandoli, poi è risalito in macchina e ne ha investiti due ed è scappato. È stato rintracciato poco dopo. Processato per direttissima, è stato condannato ad otto mesi con obbligo di firma.

È accaduto ieri, 6 giugno, nel quartiere della periferia nord di Napoli. L'uomo è stato identificato in F. M., 52enne napoletano con precedenti penali per minacce e lesioni a pubblici ufficiali e per reati in materia di stupefacenti. Aveva parcheggiato l'automobile lungo Viale della Resistenza, nei pressi di piazza Giovanni Paolo II, dove era previsto il concerto di giovani studenti "Orchestra Junior Verticale". Gli agenti, che erano impegnati nei controlli proprio in vista dell'evento che si sarebbe tenuto di lì a poco, hanno sanzionato l'automobile per divieto di sosta. E, quando l'uomo è tornato e ha visto la multa, è andato in escandescenze. Prima ha cominciato ad inveire contro i vigili e li ha minacciati ripetutamente, poi è salito in macchina e ha investito volontariamente un ufficiale e un maresciallo che erano intervenuti in supporto dei colleghi.

Subito dopo F. M. è scappato. Gli agenti lo hanno rintracciato e arrestato poco distante: si era nascosto in un tratto isolato di via Roma verso Scampia. Il 52enne, denunciato, è stato processato per direttissima e condannato a 8 mesi con obbligo di firma, pena aggravata dai precedenti specifici e dalle gravi lesioni causate ai poliziotti della Municipale: il capitano dell'Unità Operativa Scampia ha infatti riportato la frattura della tibia con prognosi di 30 giorni, mentre l'altro agente, medicato al Pronto Soccorso, è stato giudicato guaribile in 5 giorni.

Sull'episodio è intervenuto Antonio De Iesu, ex Questore di Napoli ed oggi Assessore alla Legalità ed alla Polizia Locale del Comune di Napoli: