Moto contro palo a Salerno, morto 17enne di Vietri sul Mare L’incidente stradale in via Salvatore Allende, nei pressi dello stadio Arechi. Sul posto il personale sanitario dell’Humanitas e le forze dell’ordine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale a Salerno. La moto finisce contro un paolo elettrico nel cuore della notte: un ragazzo di 17 anni, originario di Vietri sul Mare, che è alla guida del veicolo, muore per le ferite riportate nell'impatto. Il terribile incidente stradale è accaduto questa notte, in via Salvatore Allende. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato da solo, in sella al motoveicolo, quando, per motivi non chiari, avrebbe perso il controllo e sarebbe finito contro il palo della luce.

L'incidente stradale nei pressi dello stadio Arechi

L'incidente sarebbe avvenuto all'altezza dello Stadio Arechi di Salerno. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza dell'Humanitas, intervenuta per prestare le prime cure mediche e le forze dell'ordine che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

Non si fermano gli incidenti stradali in Campania. Ieri a Napoli, nella zona del Lungomare, ancora feriti, vittime della strada, con un'auto che ha colpito in via Orazio uno scooter con in sella due ragazzi che hanno riportato gravi lesioni: uno la rottura di gambe e bacino, ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita. Ad inizio settimana la tragica morte di Elvira, travolta da una moto su via Caracciolo e uccisa a 34 anni. Solo 8 mesi prima aveva perso il fratello Mustafha, investito a Pianura, mentre era in bici con un amico. Una situazione che non sembra migliorare, nonostante i ripetuti appelli da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine alla prudenza quando si è alla guida. E sono sempre troppe le vite spezzate, spesso di giovani o giovanissimi.