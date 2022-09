Lungomare, un altro incidente grave dopo la morte di Elvira: due giovani feriti Ancora incidenti stradali nella zona del lungomare di Napoli. Due giovani in scooter feriti all’imbocco di via Orazio.

Ancora incidenti al Lungomare di Napoli, a pochi giorni dalla morte di Elvira, la 34enne travolta e uccisa da uno scooter in impennata. Una vettura che giungeva a tutta velocità da via Orazio (zona clinica Mediterranea) ha colpito in pieno uno scooter con in sella due ragazzi. I giovani hanno riportato gravi ferite, uno la rottura di gambe e bacino, ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.

La zona che parte dalle pendici di Posillipo, passa per il Lungomare Caracciolo e arriva fino a via Sauro, è ad altissimo rischio incidenti: «La situazione ormai è degenerata, e non c’è alcun controllo», dicono Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Fiorella Zabatta, coportavoce regionale de "il Sole che ride":

Nel weekend guidare o semplicemente passeggiare nella zona nei pressi del Lungomare è diventato uno sport estremo e pericolosissimo. Vigono le regole del ‘passo prima io’, della velocità sfrenata, dell’incoscienza più totale. E intanto famiglie perbene sono costrette a piangere i propri cari. È il momento di istituire presidi fissi delle forze dell’ordine, che possano meglio disciplinare il traffico, punire gli incivili e, soprattutto, fungere da deterrente per le teste calde.

Le nuove strisce pedonali a Napoli

Proprio in questi giorni, come anticipato a Fanpage.it dal comandante dei vigili urbani Ciro Esposito, si pensa all'installazione di autovelox a Napoli. E il Comune ha annunciato il programma di rifacimento delle strisce pedonali. In totale il lavoro riguarderà 1.200 km di strade comunali: la giunta Manfredi ha deciso di partire dai 400 km di strade principali e dalle zone vicine alle scuole in vista dell'avvio dell'anno scolastico.

Saranno inoltre tutte geolocalizzate, per aver a disposizione dati sempre aggiornati e per ricevere segnalazioni dai cittadini. Stamattina gli addetti hanno cominciato a rifare le strisce pedonali nelle strade nelle Municipalità 1 e 5, nei prossimi giorni si procederà con gli interventi in tutte le altre Municipalità.