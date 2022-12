Morto Papa Benedetto XVI, il cordoglio della Chiesa di Napoli: “Grazie, padre santo” Joseph Ratzinger, Papa emerito Benedetto XVI, è deceduto questa mattina, sabato 31 dicembre, all’età di 95 anni.

A cura di Valerio Papadia

Papa Benedetto XVI insieme al cardinale Sepe durante la sua visita a Napoli

Il Papa emerito Benedetto XVI è morto questa mattina, sabato 31 dicembre: Joseph Ratzinger aveva 95 anni ed era malato da tempo, ma negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. La morte del Papa emerito, che nel 2013 aveva dato le "dimissioni", rinunciando al soglio pontificio, ha colpito il mondo intero, tanto che tutti i giornali dedicano l'apertura alla notizia; in tantissimi, inoltre, in queste ore, stanno dedicando un omaggio, un pensiero e un messaggio di cordoglio a Papa Ratzinger.

Il messaggio dell'Arcidiocesi di Napoli

Tra i tanti messaggi che stanno affollando i social network c'è anche quello arrivato via Facebook dalla Chiesa di Napoli, la pagina ufficiale dell'Arcidiocesi partenopea, che ha voluto ricorda Papa Benedetto XVI con poche ma significative parole: "A Dio al Cooperatore della Verità: il Papa Emerito Benedetto XVI ha concluso il suo pellegrinaggio terreno". A corredo del messaggio una foto di Ratzinger e la didascalia: "Grazie, padre santo".

La visita di Benedetto XVI a Napoli il 21 ottobre del 2007

L'ultima – e unica – visita a Napoli di Papa Benedetto XVI è avvenuta il 21 ottobre del 2007: l'allora pontefice era venuto in città per una visita pastorale in occasione del Forum della Pace; per l'occasione, venne accolto dall'allora arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, dall'allora premier Romano Prodi e dall'allora ministro della Giustizia Clemente Mastella. Nonostante la pioggia, il vento e il freddo di quel giorno, tantissimi fedeli napoletani assistettero alla messa celebrata da Papa Ratzinger in piazza del Plebiscito.