Morto Marco Valenzi, figlio dell’ex sindaco di Napoli Maurizio: con Lucia creò la Fondazione Marco Valenzi era il vicepresidente della Fondazione Valenzi: aveva 82 anni. Il cordoglio delle istituzioni. Bassolino: “Sono addolorato, gli ho sempre voluto bene”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel mondo della Sinistra napoletana per la scomparsa di Marco Valenzi, figlio dell'ex sindaco di Napoli Maurizio e fratello di Lucia. Con lei e con Roberto Race aveva fondato la Fondazione Valenzi, associazione partenopea di alto valore culturale che ha sede all'interno del Maschio Angioino, promotrice da oltre un decennio di importanti eventi in città. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in questo momento per la grave e dolorosa perdita.

Bassolino: "Addolorato per la sua scomparsa"

L'ex sindaco Antonio Bassolino ne ha voluto omaggiare la memoria con un ricordo sui social: "Che tristezza! Ho appena saputo della scomparsa di Marco Valenzi, figlio di Maurizio e di Litza. Sono proprio addolorato. Gli ho da sempre voluto molto bene. Un abbraccio alla sorella Lucia ed un bacio a Marco". Lucia Valenzi ha ringraziato "tutti coloro che stanno scrivendo per mio fratello Marco, per il loro affetto, per la loro solidarietà".

Aveva militato nell'area migliorista del PCI

Marco Valenzi aveva 82 anni ed era il vicepresidente della Fondazione Valenzi, che in un post su Facebook ne ricorda la carriera. "È stato tecnico di laboratorio al CNR – scrive la Fondazione Valenzi – ed ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla scienza e alle passioni per la politica e per il Calcio Napoli. Una passione quella per la politica che lo ha visto militare nell'area migliorista del PCI seguendo le orme del padre e di Giorgio Napolitano. Negli anni '60 è stato tra i fondatori di Nuova Resistenza, associazione degli universitari di sinistra. È stato in prima linea nella nascita della Fondazione".