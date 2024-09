video suggerito

Morto folgorato il cantante neomelodico Carmine Diamante, aveva 35 anni: lutto a Napoli Il cantante di Ponticelli è rimasto vittima di un incidente domestico a Castel Volturno. Lutto nel mondo della musica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel mondo della musica in Campania, per la morte del cantante neomelodico Carmine Diamante, 35 anni, originario di Ponticelli, quartiere orientale di Napoli. L'artista, sembrerebbe, secondo le prime informazioni, sia rimasto vittima, purtroppo, di un terribile incidente domestico: sarebbe rimasto folgorato mentre era nella casa della mamma a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118, ma per il 35enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Si tratta di una prima ipotesi, ma sulle cause del decesso bisognerà ancora attendere per avere la certezza.

Lutto nel mondo della musica neomelodica

Diamante era sposato e papà di due bambini. Era molto attivo anche sui social, in particolare TikTok e Instagram, dove contava moltissimi fan che lo amavano. La sua morte ha scosso tutta la comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. "Non è possibile morire così giovane – scrive Pasquale – conoscevo Carmine artisticamente un ragazzo pieno dì voglia di vivere con tanti progetti svaniti nel nulla Carmine Diamante ora farai cantare gli angeli del paradiso".

"Avevi una vita davanti come artista neomelodico – aggiunge Ely – come marito …come essere umano come tutto….i dolori si accumulano nel cuore spezzandolo in miliardi di pezzi …ma noi dobbiamo essere forti x portare il vostro vissuto….non solo nel cuore ma anche nella mente….e farvi conoscere x chi non vi ha conosciuto….sorridi sempre lassu' e dai forza a chi ti ha amato e voluto bene b viaggio e che gli angeli ti portino all' altare fra le braccia di dio….un dolore immenso che non puo finire …non si può dimenticare".