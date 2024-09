video suggerito

Funerali di Carmine Diamante, cantante neomelodico morto folgorato: cerimonia a Grazzanise e Ponticelli A Grazzanise e Ponticelli, l'11 settembre, i funerali di Carmine Saturno, in arte Carmine Diamante, cantante neomelodico morto per una scarica elettrica nella casa di famiglia a Castel Volturno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si terranno a Grazzanise e Ponticelli i funerali di Carmine Diamante, noto cantante neomelodico napoletano, morto folgorato da una scarica elettrica dopo aver toccato una fontana nella villetta di famiglia a Castel Volturno. Il giovane 36enne, al secolo Carmine Saturno, sposato e papà di due figli, è rimasto vittima di un tragico incidente domestico avvenuto nel pomeriggio di domenica, 8 settembre 2024. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'inchiesta. Indagano i carabinieri della tenenza di Castel Volturno.

Le esequie di Carmine Saturno a Grazzanise e Ponticelli l'11 settembre

La salma proveniente dal'Ospedale Civile di Caserta, dove ieri si è svolto l'esame autoptico, giungerà domani, mercoledì 11 settembre alle ore 14,00 presso la Chiesa Maria Santissima di Montevergine di Grazzanise, dove alle ore 15 si svolgerà la cerimonia funebre. L'artista, infatti, risiedeva nella cittadina della provincia di Caserta, assieme alla moglie. Il feretro proseguirà poi presso il Rione San Rocco di Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli, di cui il giovane era originario, per l'ultimo saluto.

Il cantante era molto noto anche sui social, in particolare su TikTok e Instagram, dove contava tantissimi fan. La sua prematura scomparsa ha scosso tutta la comunità. Il mondo della musica neomelodica si è stretto in lutto, con tantissimi messaggi di vicinanza e cordoglio per la tragica morte, stringendosi al dolore della famiglia, chiusa in un doloroso riserbo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Le indagini della Procura sul decesso

Secondo le prime ricostruzioni, Diamante si trovava nel giardino della casa al mare a Castel Volturno quando, forse per rinfrescarsi, si è avvicinato a una fontana e, toccando il rubinetto, è rimasto folgorato da una scarica elettrica. Il 36enne è stato subito soccorso e trasportato dai familiari alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Purtroppo, però, quando è arrivato al Pronto Soccorso, era già privo di vita. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Nella clinica sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Castel Volturno, che hanno raccolto le prime testimonianze e avviato le verifiche del caso, coordinati dalla Procura. Nell'abitazione si sono recati i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della fontana. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale dell'Ospedale di Caserta.