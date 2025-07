Che ci fa una nutria sulla spiaggia di Mondragone e cosa è successo dopo il video su TikTok

Una nutria è apparsa su una spiaggia a Mondragone, tra lo stupore dei bagnanti. “Sono animali ormai comuni anche in Campania. Ma non bisogna toccarli o avvicinarsi per il loro benessere”

Che ci fa una nutria sulla spiaggia di Mondragone? Il video del grosso roditore sudamericano che emerge dal mare, si stiracchia e poi se ne va a spasso tra bagnanti e ombrelloni è diventato virale su TikTok, ripreso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che l'ha ricevuto il 21 luglio 2025 e l'ha pubblicato sui suoi canali social. "Le giro questo video di una nutria a Mondragone – scrive un utente al deputato ambientalista – Mentre stavo lì, uno dei soggetti ha addirittura proposto di prendere una 9×21 e dargli una botta in testa. Di fare il fosso più avanti e seppellirla. L'animale era stato attirato proprio dalla spazzatura di questi soggetti che spesso occupano le spiagge di Mondragone senza alcun senso di civiltà".

La vicenda è arrivata all'attenzione della consigliera regionale Roberta Gaeta, delegata del presidente Vincenzo De Luca al benessere degli animali. Gaeta ha contattato il CRAS, il Centro di Recupero Animali Selvatici della Campania, per cercare di ricostruire cosa sia accaduto. "La presenza di nutrie in Campania è abbastanza comune ormai – spiega Gaeta a Fanpage.it – Si tratta di animali amanti dell'acqua, che di solito si tengono lontane dagli umani, ma che negli ultimi anni si avvicinano sempre di più per una maggiore familiarità e perché in cerca di cibo".

Perché ci sono le nutrie a Mondragone

Ma perché un roditore gigante del Sud America si trova nelle zone tra Mondragone e Castelvolturno, in provincia di Caserta? "Questi animali – riprende Gaeta – come confermato dal Cras, appartengono ad una specie aliena, ossia non autoctona. Ma non sono animali selvatici. Sono stati importati in Campania per il commercio delle pellicce. Quando è entrato in crisi, molte nutrie sono state liberate in natura o sono scappate e oggi sono molto diffuse, soprattutto in prossimità dei fiumi e delle fonti d'acqua".

"Nella zona di Castel Volturno e Mondragone non sono una novità – aggiunge Gaeta – Sono state avvistate in varie occasioni dagli abitanti della zona. La cosa importante è non entrare in contatto con loro. Quando si incontrano animali non domestici, come le nutrie, non bisogna interagire direttamente come si farebbe con un gatto o con un cane. Non bisogna dare cibo né cercare di accarezzarli, a tutela del loro benessere".

Che fine ha fatto al nutria uscita dal mare

La nutria di Mondragone, alla fine, non è stata prelevata dal CRAS, proprio perché non è un animale selvatico. A quanto risulta sia a Borrelli che a Gaeta, la nutria della spiaggia di Mondragone si sarebbe poi allontanata autonomamente. Nessuno le avrebbe fatto del male. "Questi animali hanno già subito gravi forzature quando sono stati strappati ai loro habitat – spiega Gaeta – Quando ne vediamo uno, non dobbiamo cercare di toccarlo, ma bisogna chiamare subito gli enti competenti, affinché mettano in atto le procedure idonee".