video suggerito

Morto Eduardo Cagnazzi, lutto nel mondo del giornalismo a Napoli Il giornalista si è spento all’età di 79 anni. Oggi i funerali nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, alle ore 11,30. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il giornalista Eduardo Cagnazzi

Addio ad Eduardo Cagnazzi, giornalista napoletano esperto in temi economici. Lutto nel mondo del giornalismo partenopeo. Cagnazzi si è spento ieri, lunedì 14 aprile 2025, all'età di 79 anni. Era uno storico collaboratore del quotidiano "Roma", per il quale si è occupato per anni dei temi legati all'economia, all'imprenditoria e all'industria. Apprezzato e stimato da tutti per professionalità, correttezza e signorilità, è stato un punto di riferimento per molti colleghi. I funerali si terranno oggi, martedì 15 aprile 2025, nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, alle ore 11,30.

Cagnazzi era giornalista pubblicista, nel corso della sua lunga carriera professionale ha collaborato con illustri testate partenopee e nazionali. Tra queste, Il Giornale di Napoli, Il Mattino, Italia Oggi, Affaritaliani e Il GiornaleOff, solo per citarne alcune. Ha vinto anche diversi premi giornalistici nazionali, tra i quali “Ausonia Crociere e Cultura”, “L'Oro del Vesuvio", “Sirena d’Oro di Sorrento” e l’Award Nautical Shipping. Lascia la moglie Anna e le figlie Laura e Silvia.