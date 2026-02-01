napoli
Morto Ermenegildo dello storico ristorante della pizza fritta: lutto a Napoli

Lutto a San Giovanni a Teduccio per la morte di Gildo De Giulio, storico patròn della pizzeria Ermenegildo.
A cura di Pierluigi Frattasi
Lutto nel mondo della ristorazione a Napoli per la morte di Gildo De Giulio, patròn dello storico ristorante Ermenegildo, famoso per la pizza fritta, nella zona orientale della città. Negli anni la sua Antica Friggitoria è diventata un punto di riferimento nel settore. Una vita dedicata al lavoro e alla cucina, una passione poi trasmessa ai suoi familiari, che gestiscono oggi il ristorante pizzeria di San Giovanni a Teduccio.

Lutto a San Giovanni a Teduccio per la morte del pizzaiolo Ermenegildo

L'imprenditore è morto giovedì scorso, 29 gennaio, all'età di 80 anni. I funerali si sono tenuti venerdì 30, presso la Chiesa San Giuseppe e Madonna di Lourdes in piazza Capri, mentre la camera ardente è stata allestita in III Traversa Corso Protopisani a San Giovanni a Teduccio. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati in queste ore alla famiglia, per la grave perdita: "La vita ti ha donato tanto – scrive in un post di commemorazione l'Antica Friggitoria Ermenegildo – e fino alla fine sei stato sempre circondato dall’amore e dall’affetto e sei stato accompagnato dalla grazia di Dio che ti ha aiutato ad affrontare tutto".

De Giulio, anche noto affettuosamente come "Gildo ‘o panzaruttar", era molto conosciuto a San Giovanni a Teduccio, ma la sua fama aveva travalicato i confini del quartiere e la sua pizza fritta era famosa in tutta Napoli. In tanti arrivavano anche da fuori per poterla assaggiare. La sua scomparsa ha rattristato gli abitanti del rione, colleghi e imprenditori, che lo hanno conosciuto e lo hanno stimato per la sua serietà e professionalità. In molti gli hanno voluto tributare un omaggio sui social, pubblicando ricordi dell'attività della pizzeria in tutti questi anni.

