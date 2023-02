Morto Alan Wurzburger, il cantautore napoletano fondatore del Bucopertuso aveva 67 anni Morto a 67 anni l’artista napoletano Alan Wurzburger, punto di riferimento per il centro storico cittadino, attivo musicalmente dagli anni ’70.

A cura di Nico Falco

È morto nella notte Alan Wurzburger, musicista, chitarrista e cantautore napoletano, molto noto soprattutto nel centro cittadino, dove era stato tra i fondatori dello storico locale "Bucopertuso". All'anagrafe Giovanni, l'artista classe 1955 era cresciuto musicalmente negli anni '70, durante il periodo della Neapolitan Power.

Il suo primo gruppo musicale è stato i "Piazza Dante", con cui si è esibito numerose volte dal vivo e ha fatto da supporter a gruppi italiani e internazionali tra cui "Garybaldi", "Incredible String Band" e "Pfm". Suo è il brano "Sapenno", che fa da colonna sonora al film "FF.SS." – Cioè: "…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?" di Renzo Arbore.

Successivamente, col "Quartetto Wurzburger", composto da 5 elementi, ha partecipato a diversi programmi Rai tra cui Uno Mattina. Complessivamente ha pubblicato quattro album: "Alan Wurzburger" (1994), stampato anche in Francia, "Spingole" (1997), "Amour Amer" (2002) e "Mi fermo a guardare la luna" (2018).

Leggi anche Donna di 33 anni pugnala il padre con un coltello da cucina nel Napoletano

Negli anni aveva aperto "Aret ‘a palm", in piazza Santa Maria La Nova, e dopo la chiusura del locale aveva trasferito l'attività in via Giovanni Palladino, dando vita al "Bucopertuso". Negli ultimi tempi viveva in Puglia, a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove abitava da solo in un trullo in un agricampeggio.

Sui social il cordoglio di Gianfranco Wurzburger, ex consigliere comunale di Napoli e presidente di Assogioca, l'associazione di volontariato che si occupa di minori: