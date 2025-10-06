Giuseppe Santopaolo morto a 53 anni, lutto a Qualiano: il sindaco lo aveva salvato in strada

Giuseppe Santopaolo

Lutto a Qualiano, in provincia di Napoli, per la morte di Giuseppe Santopaolo, 53 anni, titolare del celebre Bar Santopaolo, meglio conosciuto come il “Bar di Crescenzo”. L'uomo si era sentito male in strada la scorsa settimana, mentre faceva jogging ed era stato salvato dall'intervento provvidenziale del sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis e del personale sanitario dell'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli. Purtroppo, il 53enne non ce l'ha fatta. Si è spento all'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania nella giornata di domenica 5 ottobre, dopo 5 giorni di ricovero.

Il primo cittadino di Qualiano ha voluto omaggiarlo con un ricordo. "Ieri – scrive De Leonardis in un post su Facebook – con profonda tristezza, mi è stata comunicata la notizia della morte dell’uomo colpito da un malore giovedì 30 settembre mentre faceva jogging nei pressi della villa comunale. Dopo 5 giorni di lotta, il suo cuore ha smesso di battere.In quei momenti concitati mi trovavo casualmente nei pressi del luogo dell’accaduto e mi sono subito attivato per allertare i soccorsi, che sono giunti tempestivamente sul posto. Sono intervenuti con grande professionalità l’ambulanza “Qualiano 01” e l’auto medica di supporto, insieme ai carabinieri di Qualiano, che per primi hanno iniziato le manovre di rianimazione praticando il massaggio cardiaco all’uomo, tenendolo in vita fino all’arrivo dei sanitari".

"Purtroppo – conclude il sindaco – nonostante ogni tentativo possibile, Giuseppe Santopaolo, 53 anni è morto ieri in ospedale. Ma ciò non deve diminuire in alcun modo il valore, la competenza e il cuore messi in campo da tutti coloro che hanno operato in quelle drammatiche circostanze.A nome mio e dell’intera comunità di Qualiano, esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia. La nostra città si stringe nel dolore, ma anche nella consapevolezza che, nei momenti più difficili, la solidarietà e la prontezza della nostra gente sanno sempre emergere".