Morto 55enne a Capodichino: si sente male e accosta, l’auto riparte da sola e si schianta contromano

Incidente stradale in viale Maddalena, vicino all'Aeroporto di Capodichino questa mattina. Un uomo di 55 anni si sarebbe sentito male mentre era fermo al semaforo per svoltare a sinistra in via Filippo Maria Briganti. Ma, a causa delle convulsioni, l'auto è ripartita da sola, imboccando contromano viale Maddalena e schiantandosi poi contro un camion. Immediati i soccorsi, con un agente della Polizia Locale che accortosi di quanto stava accadendo gli ha subito prestato aiuto ed ha chiamato il 118, ma, nonostante i tentativi di soccorrerlo, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente è avvenuto attorno alle ore 15 di oggi, venerdì 6 febbraio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, a quanto apprende Fanpage.it, il 55enne si era fermato con l'auto al semaforo di viale Maddalena, all'altezza dell'Aeroporto militare. Stava per svoltare in via Briganti, come detto, quando è stato colto da improvviso malore, forse un infarto. Sul posto c'era un agente della Polizia Locale dell'Unità Operativa Stella, che stava regolando il traffico all'incrocio. Il poliziotto municipale si è accorto di quanto stava avvenendo e avrebbe chiamato il 118 e poi si sarebbe avvicinato per aiutare l'automobilista.

Mentre si stava avvicinando all'auto, però, il 55enne sarebbe stato colto da fremiti e convulsioni. A causa di questi movimenti inconsulti, l'auto sarebbe improvvisamente ripartita, imboccando contromano viale Maddalena in direzione dell'asse perimetrale. Attimi di paura con le altre auto che hanno dovuto deviare per non impattare con il veicolo. Fino a quando l'auto si è schiantata contro un camion e si è fermata. La Polizia Locale ha immediatamente raggiunto il malcapitato e assieme ad un infermiere di passaggio hanno tentato di soccorrerlo. Sul posto sono arrivate anche un'automedica e un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne.