Morena Volante scomparsa a 15 anni, ricerche a tappeto nel Casertano: “Aiutateci a trovarla”

Morena Volante, 15 anni, la ragazza scomparsa a San Nicola la Strada

È scomparsa nel nulla da due giorni Morena Volante, una ragazza di 15 anni, residente a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, ma originaria di Santa Maria a Vico. L'ultima volta la giovane è stata vista martedì 23 settembre scorso, poi di lei si sono perse le tracce. La sua famiglia la sta cercando ed ha lanciato un appello per ritrovarla. Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe stata vista l'ultima volta nei pressi del caseificio Golino, lungo il viale Carlo III. Al momento non sono stati diffusi dettagli su particolari o sull'abbigliamento della 15enne al momento della scomparsa.

La 15enne scomparsa da martedì 23 settembre

I familiari si sono rivolti alle forze dell'ordine: "Aiutateci a ritrovarla, chiunque abbia visto Morena ci contatti subito o contatti i carabinieri. La famiglia e gli amici sono preoccupati per lei. Sono ore di grande ansia e preoccupazione a San Nicola la Strada, perché una giovane ragazza del posto, ma originaria di Santa Maria a Vico, è scomparsa nel nulla. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine", è uno degli appelli che si legge in rete. Sono partite intanto le ricerche delle forze dell'ordine, che stanno cercando di recuperare indizi su dove possa trovarsi la ragazza per restituirla il più presto possibile agli affetti dei suoi cari. Una foto della giovane è stata pubblicata negli annunci di ricerca sul web, per aiutare nella sua identificazione ai fini del ritrovamento. Le indagini delle forze dell'ordine si concentrano in particolare nel territorio del Casertano, nella zona di San Nicola la Strada e di Santa Maria a Vico, ma potrebbero estendersi anche ad altre zone della Campania, se necessario.