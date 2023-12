Mondragone, la figlia dell’anziana trovata morta nel baule ritirava la pensione dopo la sua morte In silenzio davanti al pm la figlia della 77enne trovata cadavere a Mondragone (Caserta); in un video si vede l’anziana chiusa in casa che chiede aiuto.

A cura di Nico Falco

Concetta Infante, foto diffusa da "La vita in diretta"

Dopo la morte di Concetta Infante, la 77enne trovata cadavere in un baule di casa sua a Mondragone (Caserta), la figlia 54enne, Maddalena, aveva ritirato due mensilità della pensione presso l'ufficio postale nei pressi dei palazzi ex Cirio, vicino all'abitazione dove vivevano le sue donne. Il particolare emerge dalle indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere; la figlia convivente dell'anziana è indagata per occultamento di cadavere. La trasmissione "La vita in diretta" ha mostrato un video che sarebbe stato girato da un vicino di casa e che farebbe pensare che Concetta Infante venisse segregata in casa.

Dopo la liberazione della salma, che potrà avvenire solo successivamente all'autopsia, il comune di Cepagatti (Pescara) si farà carico del costo dei funerali; lo ha annunciato Gino Cantò, sindaco della cittadina abruzzese dove le tre donne avevano vissuto per circa 20 anni e dove erano state diverse volte aiutate dai servizi sociali.

La figlia indagata in silenzio davanti ai pm

Il corpo di Concetta Infante era stato rinvenuto nella tarda serata del 9 dicembre, chiuso in una cassapanca sigillata con del nastro adesivo dietro al letto, avvolto in un lenzuolo fissato con delle fascette. A trovarlo era stata l'altra figlia, preoccupata perché ormai da tempo non riusciva a contattarla; quando aveva provato a telefonarle aveva ricevuto soltanto dei messaggi, inviati dal cellulare della madre, in cui le veniva detto di non preoccuparsi.

Le due figlie erano state ascoltate e la 54enne aveva parlato di un incidente domestico risalente a oltre un mese prima; avrebbe chiuso il corpo nel baule, aveva spiegato, perché non aveva i soldi per provvedere ai funerali. Dalle indagini è poi emerso che la donna aveva ritirato due volte la pensione presso il vicino ufficio postale, pur non essendo in possesso di delega; i soldi le erano stati consegnati probabilmente per prassi consolidata. L'incarico per l'autopsia è stato conferito il 12 dicembre, si dovrebbe svolgere nei prossimi giorni e sarà fondamentale per capire se realmente la donna è morta in seguito ad un incidente o se, al contrario, è stata uccisa.

Il video di Concetta Infante chiusa in casa

Nella puntata di ieri la trasmissione "La vita in diretta" è tornata sulla vicenda di Mondragone e ha mandato in onda l'audio di una telefonata con una donna che racconta che la 54enne più volte aveva chiesto informazioni su Isee e reddito di cittadinanza e sosteneva che la madre fosse allettata a casa. La testimone riferisce di avere ricevuto da un vicino di casa il video, risalente a giugno 2023, in cui si vede l'uscio della casa e si sente qualcuno, si tratterebbe della 77enne, che dall'interno urla il nome della figlia e batte contro la porta, come se fosse stata chiusa dentro.

La donna aggiunge che pochi giorni dopo la casa sarebbe stata visitata dagli assistenti sociali, che avrebbero riscontrato una situazione disagiata e avrebbero solo consegnato un pacco di alimenti, ma conclude dicendo di non conoscere l'esito di quella visita e le dichiarazioni di madre e figlia nella circostanza.