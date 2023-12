Donna trovata morta in un baule a Mondragone, il corpo scoperto dalla figlia Il cadavere di una 77enne è stato rinvenuto in un appartamento a Mondragone (Caserta), era in un baule in camera da letto; la morte risalirebbe a settimane fa.

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il cadavere di una 77enne è stato ritrovato in un'abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta; a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate il corpo si trovava in un baule all'interno della camera da letto; è stato scoperto dalla figlia, che vive in un'altra città, nella tarda serata di ieri, 9 dicembre. Quando sono arrivati i soccorsi, allertati dalla donna, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma, che dopo il primo esame sul posto è stata trasferita nell'istituto di medicina legale dell'ospedale di Caserta, dove verrà effettuata l'autopsia. La 77enne viveva in quell'abitazione con un'altra figlia, che è stata rintracciata e ascoltata dagli investigatori.

Le cause del decesso sono al momento ignote e resta in piedi anche quella della morte naturale: il corpo potrebbe essere stato nascosto nel baule dopo il decesso, per motivi per ora sconosciuti. Al vaglio, naturalmente, anche quella dell'omicidio del successivo tentativo di occultamento del cadavere. Da stabilire anche la data della morte: stando alle condizioni del corpo, che si presentava in avanzato stato di decomposizione, potrebbe risalire a diverse settimane fa.