video suggerito

Centro estetico abusivo scoperta dalla Municipale: sequestrato il locale a Secondigliano Un centro estetico abusivo scoperto a Secondigliano: all’interno una donna in possesso della qualifica, ma senza titoli per esercitare l’attività. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un centro estetico abusivo scoperto nel quartiere di Secondigliano, nella zona nord di Napoli, dalla Polizia Municipale partenopea. Gli agenti hanno provveduto al sequestro preventivo del locale nonché alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria, chiamata ora a decidere sul caso. Tutto è partito da una segnalazione partita dall'Assessorato alla Legalità su un'attività di onicotecnica che veniva condotta in un locale privo di ubicazione locale: la Polizia Municipale è così giunta sul posto per verificare il tutto.

All'interno del locale, grande circa ottanta metri quadri, è stata trovata una donna intenta ad effettuare attività di ricostruzione estetica della unghie ad una cliente. La donna era regolarmente in possesso di attestato di qualifica professionale conforme alla normativa vigente, ma allo stesso tempo era sprovvista dei titoli autorizzativi obbligatori per esercitare la sua attività. A quel punto sono scattate le multe per la donna per esercizio di attività senza SCIA e per omessa certificazione sanitaria. La Polizia Municipale ha inoltre chiesto una copia del regolare contratto di fitto del locale, recentemente ristrutturato: a quel punto la donna ha chiamato il proprietario che, giunto sul posto, ha spiegato di non essere in possesso di alcun titolo edilizio e documentazione urbanistica autorizzativa, né di conoscere la destinazione d'uso attuale del locale. E così gli agenti hanno provveduto al sequestro preventivo dell'intero locale, grande circa ottanta metri quadri e su cui ora si eseguiranno ulteriori accertamenti, trasmettendo gli atti all'Autorità Giudiziaria competente.