Minorenne accoltellato all’inguine mentre è con amica a Casavatore Un 17enne di Afragola è stato accoltellato all’inguine a Casavatore (Napoli) mentre era in strada con un’amica; non è in pericolo di vita, indagini della Polizia.

A cura di Nico Falco

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con una coltellata all'inguine nella serata di ieri, 22 maggio, a Casavatore, nell'immediata provincia di Napoli; trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale CTO, il giovane è stato ricoverato in osservazione, visto il punto colpito, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, intervenuta in seguito all'allerta in ospedale.

Il minorenne, residente ad Afragola e incensurato, ha raccontato ai sanitari, e successivamente alla pattuglia del commissariato Arenella, di essere stato aggredito da un gruppo di coetanei, che lo avrebbero accoltellato senza apparente motivo. Ha detto di essere stato avvicinato poco prima dagli sconosciuti mentre si trovava con un'amica corso Europa, a Casavatore, e che uno di questi gli avrebbe sferrato un solo fendente con un coltello, diretto all'inguine. Subito dopo il ferimento il gruppetto si sarebbe dileguato.

La Polizia di Stato ha effettuato accertamenti sulla sua versione, nell'immediato sono stati predisposti controlli e pattugliamenti sul luogo indicato dal 17enne. Restano da chiarire i motivi dell'aggressione, sui quali il giovane non è stato in grado di fornire elementi.

A Ponticelli 16enne ferito con due coltellate

Ieri sera un altro minorenne è stato ferito a Ponticelli, Napoli Est. Il giovane, residente a Casalnuovo, è stato accoltellato a una gamba e a una mano; è stato accompagnato dal padre al Pronto Soccorso di Villa Betania, non in pericolo di vita, con prognosi di 10 giorni. Si sarebbe trattato di una lite tra giovanissimi, scoppiata per futili motivi. Anche per questo episodio le indagini sono in carico alla Polizia di Stato.