Lite per futili motivi a Ponticelli, 16enne accoltellato a gamba e mano Ignoti i motivi: il 16enne è stato accoltellato a Ponticelli e ricoverati all’ospedale Villa Betania con una prognosi di 10 giorni.

A cura di Valerio Papadia

Violenza nella serata di ieri, domenica 22 maggio, a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato alla mano destra e alla gamba sinistra. Stando a quanto si apprende, il 16enne sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite scoppiata per futili motivi: il minore è stato accompagnato dal padre al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania, dove i medici gli hanno riscontrato ferite da arma da taglio alla mano destra e alla gamba sinistra, giudicate non gravi e guaribili in 10 giorni. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato, che ha ascoltato la testimonianza della giovane vittima e ora cerca di individuare il responsabile del ferimento del 16enne.

Aggredisce l'ex compagna all'ospedale Villa Betania

Soltanto pochi giorni fa, venerdì 20 maggio, un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di atti persecutori. Proprio all'interno dell'ospedale Villa Betania, dove ieri sera è stato ricoverato il 16enne accoltellato, l'uomo ha aggredito l'ex compagna, che si trovava nel reparto di Ginecologica: soltanto l'intervento di una guardia giurata ha evitato che la donna potesse subire danni più gravi e ha messo in fuga l'uomo. Intervenuti nel nosocomio su segnalazione della Centrale Operativa, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hanno rintracciato il 34enne nel Pronto Soccorso dell'ospedale e lo hanno arrestato.