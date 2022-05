Aggredisce l’ex compagna nell’ospedale Villa Betania di Napoli: arrestato 34enne L’uomo, con precedenti di polizia, è stato rintracciato dagli agenti nel Pronto Soccorso del nosocomio napoletano ed è stato arrestato per atti persecutori.

A cura di Valerio Papadia

Non si è fatto scrupoli ad aggredire l'ex compagna, nonostante si trovassero all'interno di un ospedale: per questo un 34enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli. La vicenda ha avuto luogo all'interno dell'ospedale Villa Betania, a Ponticelli, periferia orientale del capoluogo campano, nella serata di ieri, venerdì 20 maggio. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, su richiesta della Centrale Operativa, sono intervenuti nel nosocomio partenopeo, nel reparto di Ginecologica, dove era stata segnalata una lite tra un uomo e una donna.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato loro che, poco prima – come già avvenuto anche in altre occasioni – era stata minacciata e aggredita dall'ex compagno, nonché ex convivente: l'uomo, soltanto grazie all'intervento di una guardia giurata in servizio nell'ospedale, si era dato alla fuga. Poco dopo, però, gli agenti hanno individuato l'uomo nel Pronto Soccorso dell'ospedale e lo hanno bloccato: per lui è scattato l'arresto per atti persecutori.

Picchia due falegnami e minaccia di dare fuoco al negozio: arrestato

A San Vitaliano, nella provincia di Napoli, invece, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni che, entrato in una falegnameria, ha picchiato i due titolari che, a suo dire, non gli avrebbero consegnato della merce già pagato. Il 45enne ha poi cosparso alcuni macchinari del negozio, minacciando di dargli fuoco: solo l'intervento dei militari dell'Arma, che lo hanno arrestato, ha evitato che l'uomo potesse mettere in pratica il suo intento.