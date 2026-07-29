Vuole saltare la fila in Pronto Soccorso e aggredisce la vigilanza: arrestato 38enne

L’episodio all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli: un 38enne napoletano arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Voleva essere curato prima degli altri, saltando la fila nel Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, a Montesanto. Alla fine è stato però arrestato dalla Polizia di Stato perché aveva scatenato una colluttazione. Protagonista un 38enne napoletano, accusato ora di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale oltre che per oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Tutto è accaduto quando l'uomo si è presentato al Vecchio Pellegrini di Napoli, nel quartiere di Montecalvario. Qui, ha preteso di essere curato prima degli altri pazienti regolarmente in fila, scatenando il putiferio. Dopo essere stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato, chiamati dai sanitari, l'uomo è stato visitato ma, all'uscita, ha ripreso ad andare in escandescenze, aggredendo gli agenti e insultandoli. Alla fine, al termine di una breve colluttazione, è stato bloccato e arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.