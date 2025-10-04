Minacce al pm Catello Maresca: “Ci vorrebbe Totò Riina per far saltare in aria te, Gratteri e Nordio”. Aperta inchiesta

I magistrati Catello Maresca (a sinistra) e Nicola Gratteri (a destra)

"Fece bene Totò Riina, ci vorrebbe un altro Totò per far saltare in aria te, Gratteri e Nordio". Sono le pesanti minacce rivolte contro il magistrato Catello Maresca, durante una diretta web su TikTok nella giornata di mercoledì scorso, 1 ottobre. Il pm anti-camorra stava commentando un profilo collegato a Giuseppe Setola, considerato un boss dei Casalesi, quando nei commenti sono apparse delle intimidazioni ripetute pubblicate da profili anonimi. Minacce di morte rivolte anche al procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, e al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Tra gli altri messaggi inquietanti, anche la frase "se ti prende Sandocan t fa mal", chiaro riferimento a Francesco Schiavone, altro noto capoclan dei casalesi, soprannominato, appunto Sandokan.

La Procura apre un'inchiesta

Maresca, che nella sua lunga carriera di magistrato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha condotto serrate inchieste proprio sulla criminalità organizzata e sui casalesi, nelle scorse ore ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli, che ha aperto un fascicolo. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile dei messaggi intimidatori. Attraverso le indagini della polizia informatica dovrebbe essere possibile risalire a chi si nasconde dietro i profili fake.

Solidarietà ai magistrati minacciati

Solidarietà ai giudici Maresca e Gratteri arriva dal mondo delle istituzioni. "Massima vicinanza e solidarietà al magistrato anticamorra Catello Maresca e al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri – scrive il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, componente della Commissione Bicamerale Antimafia – oggetto di gravi minacce sui social che non devono essere minimizzate. Maresca e Gratteri sono punti di riferimento nella lotta alle mafie: chi ha inteso minacciare vuole colpire lo Stato e i cittadini onesti".

Mentre il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, aggiunge: "Esprimo la mia più convinta solidarietà a Catello Maresca e a Nicola Gratteri, destinatari di vili minacce sui social che non possono essere sottovalutate. Colpire chi ha dedicato la propria vita alla lotta contro camorra e mafie, significa sfidare lo Stato e ogni cittadino perbene. Maresca e Gratteri sono simboli della battaglia per la legalità e meritano rispetto e sostegno. Chi combatte la criminalità organizzata va difeso. Per questo considero sbagliato l'attacco del governo sulla presenza televisiva di Gratteri: non è con queste polemiche che si rafforza la giustizia, ma con l'unità accanto a chi è in prima linea contro le mafie".