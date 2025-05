Migliaia di napoletani in piazza a New York e Madrid per lo Scudetto: cantano ‘O surdato ‘nnammurato Tifosi azzurri in festa per la vittoria del quarto scudetto del Napoli in tutto il mondo. A New York caroselli di auto e scooter. In migliaia a Puerta del Sol a Madrid cantano ‘O surdato ‘nnammurato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Migliaia di tifosi napoletani a Puerta del Sol a Madrid festeggiano lo scudetto

Tifosi azzurri in festa in tutto il mondo per la vittoria del quarto scudetto del Napoli, conquistato contro nell'ultima partita di campionato di Serie A contro il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. A New York, negli Stati Uniti d'America, dopo il fischio finale al 95esimo minuto, i tifosi partenopei sono scesi instrada con caroselli di auto e cori festanti. Mentre a Madrid, in Spagna, migliaia di tifosi napoletani con bandiere, sciarpe e striscioni, con l'organizzazione del Club Napoli Madrid, si sono radunati nella centrale Puerta del Sol per festeggiare, cantando "‘O surdato ‘nnammurato", una delle canzoni considerate inno del Calcio Napoli.

Manfredi: "Napoli è città vincente"

A Napoli centinaia di migliaia di persone in strada per i festeggiamenti spontanei tutta la notte. Entusiasta per il risultato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , che parla di "grande successo sportivo, una grandissima gioia, ma anche una grande festa della città. La città è veramente gioiosa e la struttura organizzativa che abbiamo messo in campo ha funzionato. Napoli sta diventando una città vincente nello sport, nella crescita, nel turismo, negli investimenti che stanno arrivando in città e lo dimostra anche l'aver avuto l'America's Cup". Lunedì 26 maggio, il Comune e il Calcio Napoli hanno organizzato la festa istituzionale dello scudetto che si terrà alle 15 sul Lungomare, con due bus scoperti che trasporteranno i calciatori e 4 maxi-schermi. Evento che sarà trasmesso in diretta tv.

Festa azzurra anche a Milano

Festa azzurra anche a Milano, dove in piazza del Duomo si sono radunati migliaia di tifosi napoletani. Nonostante la vittoria dell'Inter a Como, piazza Duomo a Milano si è accesa per la festa azzurra: sotto la Madonnina si sono infatti radunati centinaia di tifosi partenopei, scesi in strada con sciarpe, bandiere, manifesti e fumogeni. Una folla che ha letteralmente riempito la piazza.