Anche a Milano si festeggia lo scudetto del Napoli campione d'Italia: centinaia di tifosi riempiono piazza Duomo La festa dei tifosi del Napoli accende anche Milano, dove al termine di Napoli-Cagliari centinaia di tifosi hanno riempito piazza Duomo per celebrare il quarto scudetto.

È terminata la partita Napoli-Cagliari, che ha visto gli azzurri trionfare per 2 a 0 e conquistare così il titolo di campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia (la seconda in tre anni). E così, nonostante la pesante sconfitta dell'Inter a Como, piazza Duomo a Milano si accende per la festa, stavolta colorata di azzurro: sotto la Madonnina si sono infatti radunati centinaia di tifosi partenopei, scesi in strada con sciarpe, bandiere, manifesti e fumogeni. Una folla che ha letteralmente riempito la piazza.

Al centro della piazza, poco dopo il fischio di fine partita allo stadio Maradona, sono stati accesi anche fuochi d'artificio. Un capodanno tutto partenopeo che fa brillare la "casa" degli avversari nerazzurri, rivali di un memorabile e lunghissimo testa a testa durato fino all'ultimissimo giorno di campionato. "Una vittoria splendida, ancora non ci credo", sono le parole di un tifoso. "Ci ho creduto fino all'ultimo. Non sono riuscito a scendere a Napoli per lavoro, ma voglio festeggiare la mia squadra anche qui a Milano".