Serie A, chi vince lo Scudetto tra Napoli e Inter: risultati e classifica in diretta

Napoli-Cagliari e Como-Inter, è questa la serata che assegna lo Scudetto 2024/25 in Serie A. Calcio d'inizio alle ore 20:45 per entrambe le partite, in TV e live streaming su DAZN. Non è prevista diretta in chiaro sulla Rai per Napoli-Cagliari nonostante le richieste arrivate dalla città partenopea.

Gli azzurri dovranno vincere a prescindere dal risultato dei nerazzurri per festeggiare il quarto Scudetto della loro storia. In caso di pareggio al Maradona, gli azzurri dovranno inevitabilmente guardare anche a cosa accadrà nella sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Fabregas. Una vittoria dell'Inter e un mancato successo del Napoli significherebbe Scudetto ai nerazzurri. In caso di pareggio di entrambe, a trionfare sarà il Napoli, così come una sconfitta dell'Inter a Como consegnerebbe lo Scudetto ai partenopei in ogni caso. Lo spareggio Scudetto è possibile solo in caso di ko del Napoli e contemporaneo pareggio dell'Inter. Premiazione e festa per la squadra campione d'Italia sono state organizzate in entrambi gli stadi.

15 minuti fa 19:00 Cosa serve al Napoli per vincere lo scudetto oggi Il Napoli dovrà vincere contro il Cagliari a prescindere dal risultato dell'Inter in casa del Como per festeggiare il quarto Scudetto della sua storia. In caso di pareggio al Maradona, in virtù del +1 in classifica, gli azzurri dovranno inevitabilmente guardare anche a cosa accade nella sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Fabregas. In caso di pareggio di entrambe a trionfare sarà il Napoli così come una sconfitta dell'Inter a Como consegnerebbe lo Scudetto ai partenopei anche in caso di ko degli azzurri con i sardi. A cura di Fabrizio Rinelli 22 minuti fa 18:54 La differenza abissale tra Napoli e Como a poche ore dalle partite che valgono lo Scudetto Napoli o Como: qui questa sera quasi sicuramente (potrebbe anche esserci la possibilità di uno spareggio ndr) si assegnerà lo Scudetto. L'attesa per queste due partite però è decisamente più sentita e calda all'ombra del Vesuvio. Almeno a giudicare dalle immagini che arrivano dall'esterno dei due stadi. Dalla folla del Maradona alle poche persone, soprattutto giornalisti, reporter e security, presenti al Sinigaglia. A cura di Fabrizio Rinelli 30 minuti fa 18:45 La classifica di Serie A prima delle partite scudetto di oggi La classifica di Serie A prima delle partite scudetto di oggi: Napoli 79 Inter 78 Atalanta 74 Juventus 67 Roma 66 Lazio 65 Fiorentina 62 Bologna 62 Milan 60 Como 49 Torino 44 Udinese 44 Genoa 40 Cagliari 36 Verona 34 Parma 33 Lecce 31 Empoli 31 Venezia 29 Monza 18 A cura di Fabrizio Rinelli 41 minuti fa 18:35 Napoli-Cagliari, ambiente infuocato all'esterno dello stadio Maradona Napoli-Cagliari prenderà ufficialmente il via alle ore 20:45 ma la sfida Scudetto tra gli azzurri e i sardi in realtà è già iniziata da questa mattina. Nel primo pomeriggio poi una marea di persone si è riversata all'esterno dello stadio Maradona tra cori e tanto entusiasmo in attesa che si aprano i cancelli e dare il via a quella che sarà una lunga notte. A cura di Fabrizio Rinelli 43 minuti fa 18:32 Como-Inter, dove vederla in TV e streaming Como-Inter, proprio come il match del Napoli, non sarà visibile in chiaro in TV. Diretta TV su DAZN per il derby lombardo, con gli abbonati dunque che potranno assistere alle due sfide Scudetto. Telecronaca della coppia formata da Testoni e Giaccherini. Possibile seguire il confronto anche in streaming su DAZN attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. A cura di Fabrizio Rinelli 44 minuti fa 18:31 Dove vedere Napoli-Cagliari in chiaro in TV, niente diretta sulla Rai Il match del Maradona sarà visibile in TV in esclusiva su DAZN con telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo e Ciro Ferrara e Diletta Leotta inviati a bordo campo. Possibile dunque vedere il match su Smart TV collegandosi direttamente all'app della piattaforma, oppure su televisori tradizionali attraverso l'ausilio di appositi dispositivi. Streaming su dispositivi portatili e computer su DAZN. L'unico modo per vedere Napoli-Cagliari in chiaro è seguire la partita sui maxischermi predisposti in diversi punti della città. Non è stata infatti predisposta la diretta in chiaro sulle reti Rai A cura di Fabrizio Rinelli 45 minuti fa 18:30 Serie A, oggi Napoli-Cagliari e Como-Inter in diretta: chi vince lo scudetto Oggi si assegnerà lo Scudetto 2024/2025. Una tra Napoli e Inter trionferà al termine delle sfide che dovranno giocare rispettivamente contro Cagliari e Como con calcio d'inizio alle ore 20:45. A cura di Fabrizio Rinelli