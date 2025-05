Napoli-Cagliari 0-0 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

Non sarà in panchina Antonio Conte, squalificato dopo l'espulsione rimediata al Tardini domenica sera

Le scelte di Conte: formazione tipo per il tecnico salentino che dovrà però fare a meno di Lobotka. Al suo posto in mediana tocca a Gilmour insieme ad Anguissà, con Politano e McTominay larghi. In difesa, davanti a Meret, ancora assente Buongiorno, c'è allora Olivera in coppia con Rrahmani, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie. In attacco il tandem composto da Lukaku e Raspadori

Napoli si prepara a una notte storica: tutta la piazza è in fermento per la partita che potrebbe cucire sul petto degli azzurri il secondo tricolore in tre anni, il quarto in totale. Alla squadra di Antonio Conte manca solo l'ultimo passo contro il già salvo Cagliari di Davide Nicola per mettere la firma sullo Scudetto. Una vittoria garantirebbe il successo, tuttavia anche in caso di pareggio (o sconfitta) e contemporanea mancata vittoria dell'Inter a Como, i partenopei potrebbero festeggiare