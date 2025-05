video suggerito

Le reazioni allo scudetto del Napoli, il sindaco Manfredi: “Vittoria straordinaria” Il Napoli ha vinto il campionato di Serie A e il quarto scudetto della sua storia: arrivano così i complimenti del sindaco Gaetano Manfredi, che si è congratulato con la squadra. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Serie A 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Poco prima delle 23 di questa sera, con la vittoria sul Cagliari allo stadio Maradona, il Napoli si è laureato campione d'Italia, vincendo il quarto scudetto della sua storia, il secondo in tre anni. In tutta la città è esplosa la festa: cori, caroselli, fuochi d'artificio riecheggiano ancora in ogni quartiere. Ai festeggiamenti si è unito anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che sui social ha voluto fare le congratulazioni alla squadra e, di conseguenza, alla città da lui amministrata. "È successo! Il Napoli è campione d'Italia! È la vittoria meritata di una squadra straordinaria e di una città che non smette mai di sognare, di lottare e di amare. Complimenti ai giocatori, a mister Conte e al presidente De Laurentiis" ha scritto il primo cittadino. Sulla facciata di Palazzo San Giacomo, poi, è comparso lo scudetto con il numero 4.

Il quarto scudetto sulla facciata di Palazzo San Giacomo

Restando nell'ambito dell'amministrazione cittadina, con il Napoli si è congratulato anche il consigliere comunale Sergio Colella, delegato allo Sport della Città Metropolitana. "Napoli campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia, con la coccarda tricolore cucita sul petto. Fatica e bellezza si sono mescolate in una prova di resistenza costante quanto estenuante. Un trionfo inaspettato alla vigilia del campionato, con un'esplosione di gioia contagiosa, con la città che si tinge d'azzurro e si veste a festa" ha dichiarato Colella.

De Magistris: "Napoli scrive la storia"

Da un sindaco a un ex sindaco. Anche Luigi de Magistris, primo cittadino partenopeo prima di Manfredi, ha festeggiato la vittoria del campionato di Serie A da parte del Napoli: "Napoli scrive la storia. Nulla è impossibile se si sogna e si lotta con volontà e passione. Senza mai mollare. Ecco: il cuore di Napoli" ha scritto l'ex sindaco.

De Luca: "Risultato straordinario"

"Che grande soddisfazione! Il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. Un risultato straordinario, frutto di impegno, bravura e determinazione. Complimenti a tutta la squadra, alla società, al presidente De Laurentiis e a mister Conte per questo capolavoro sportivo". Questo il commento, affidato ai social, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il ministro Piantedosi: "Lo scudetto torna al Sud"

Alle congratulazioni per la vittoria del Napoli si è unito anche il ministro dell'Intero Matteo Piantedosi: "Questa sera lo scudetto torna al Sud, nella città dei miei natali. Complimenti ai giocatori del Napoli, che con un campionato trionfale hanno reso felici i loro tifosi e scritto una pagina indimenticabile della storia sportiva italiana. Un successo che premia talento, determinazione e passione. E che racconta il valore dello sport come veicolo di orgoglio, riscatto e coesione sociale. Un ringraziamento sentito anche alle Forze dell'Ordine, per essere impegnate con professionalità nel garantire la sicurezza durante i festeggiamenti. Complimenti Napoli. Campioni d'Italia! Lo sport, quando unisce, vince sempre".

Maurizio De Giovanni: "Vittoria di una capitale"

Le reazioni alla vittoria dello scudetto non si sono limitate al mondo politico locale. Maurizio De Giovanni, notissimo scrittore e tifoso sfegatato del Napoli, ha dichiarato: È la felicità più assoluta, e la consapevolezza che il Napoli sia la prima squadra, sotto il Bologna, che vince quattro scudetti. Napoli è una Capitale e questo è uno scudetto di una Capitale".