“Mi devi dare 1 euro”: parcheggiatore abusivo minaccia automobilista, denunciato in piazza Garibaldi L’uomo, 37 anni, è stato beccato dai carabinieri mentre minacciava un automobilista, chiedendogli la somma di 1,20 euro.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È stato denunciato per poco più di un euro: un parcheggiatore abusivo è stato arrestato dai carabinieri in piazza Garibaldi, nel centro di Napoli. I militari dell'Arma della compagnia Stella, su disposizione del Comando Provinciale, hanno setacciato la zona della Stazione Centrale e le aree limitrofe: proprio in piazza Garibaldi si sono imbattuti nel parcheggiatore abusivo, un uomo di 37 anni.

I carabinieri hanno notato la conversazione animata tra il 37enne e l'automobilista, che voleva parcheggiare la vettura in piazza: il 37enne pretendeva 1,20 euro dal malcapitato. I militari sono così intervenuti, hanno identificato il parcheggiatore abusivo e lo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per tentata estorsione.

Quattro uomini arrestati durante i controlli in piazza Garibaldi

Nel corso delle operazioni in piazza Garibaldi e nella zona della Stazione Centrale, i carabinieri della stazione di Secondigliano hanno tratto in arresto quattro uomini. Il primo è stato Vincenzo Campolongo, 53 anni: su di lui pendeva un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina; il 53enne deve scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di truffa e furto.

Il secondo uomo a finire in manette è stato Giorgio De Simone, 33enne già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Borgoloreto lo hanno rintracciato nelle zone limitrofe a piazza Garibaldi: su di lui pendeva un provvedimento della Corte d'Appello di Napoli per il reato di evasione. Ancora i militari di Borgoloreto hanno arrestato Raffaele Biancolino, 51 anni: l'uomo, su disposizione della Procura di Parma, deve scontare 3 anni e 3 mesi di carcere per il reato di truffa.

Infine, l'ultimo ad essere arrestato è Attilio Bellia, 45enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine. Lo scorso 6 marzo, il 45enne è evaso dagli arresti domiciliari, a cui era sottoposto: i militari dell'Arma lo hanno individuato e lo hanno portato in carcere.