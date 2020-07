Scatta l'orario estivo sulla Linea metropolitana Napoli Piscinola-Giugliano-Aversa gestita dall'Eav (Ente Autonomo Volturno). I treni effettueranno il servizio dalle ore 8 alle 20 di sera, con corse ogni mezz'ora, fino al 31 agosto 2020. Il metrò molto utilizzato dai cittadini dell'hinterland di Napoli per raggiungere la stazione Scampia della metro Linea 1, collega il capoluogo con l'area Nord e con alcuni comuni della provincia di Caserta. Il metrò Piscinola-Aversa è parte del sistema metropolitano regionale campano e sostituisce l'ex ferrovia Alifana bassa, che fu dismessa nel 1976. Fino al 2012 è stato gestito dall'ex Metrocampania NordEst, prima di essere incorporato nell'Eav. Il percorso è interamente sotterraneo ed è considerata la prima metropolitana interprovinciale costruita in Italia.

Linea Metropolitana Piscinola – Aversa Centro, gli orari estivi

Ecco gli orari che saranno seguiti in estate (20 luglio-31 agosto 2020) sulla linea metropolitana Piscinola – Aversa Centro. Dal 20 luglio 2020 fino al 31 agosto 2020, l’orario di esercizio in tutti i giorni (feriali, sabato-domenica e festivi) sarà effettuato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 con partenze programmate come di seguito riportate:

Partenze da Aversa Centro

8:00 – 8:30 – 9:00 – 9:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11.30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 13.30 – 14.00 – 14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30

Partenze da Piscinola

8:15 – 8:45 – 9:15 – 9:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15 – 11.45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 13.45 – 14.15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45