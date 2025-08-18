Metro linea 1 limitata a tratta Colli Aminei-Dante per un’ora: problemi tecnici sulla linea

Interruzione sulla metro della Linea 1 di Napoli: tra le 16:20 e le 17:40 è rimasta attiva solo sulla tratta tra le stazioni di Colli Aminei e Dante.

La circolazione della Metro Linea 1 di Napoli è stata limitata alla tratta parziale tra le stazioni di Colli Aminei e Dante per problemi tecnici per circa un'ora, dalle 16:20 alle 17:40 di oggi, 18 agosto. L'interruzione era stata comunicata dall'Anm con un post sulla propria pagina Facebook; il servizio era rimasto regolare lungo le altre 11 stazioni.

Una situazione analoga si era verificata già circa un mese fa: il 22 luglio 2025 la circolazione era stata limitata alla tratta tra le stesse due stazioni, per un guasto elettrico; l'interruzione era durata per quasi quattro ore, dalle 9:35 alle 13:15, orario in cui il servizio era tornato regolare. Nella circostanza l'Anm aveva spiegato a Fanpage.it che si era trattato di un "problema di alimentazione" e si era scusata coi viaggiatori per i disservizi.