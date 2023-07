Trasporto pubblico a Napoli

Metro e bus a Napoli, il Comune vuole aumentare i biglietti a 1,50 euro. Manfredi: “Prezzi troppo bassi” Il sindaco Gaetano Manfredi: “Stiamo aprendo nuove stazioni e abbassando le frequenze. Qui prezzi dei biglietti troppo bassi”

A cura di Pierluigi Frattasi

"A Napoli abbiamo prezzi per i trasporti di gran lunga inferiori di quanto si paga a Roma o a Milano. Non pensiamo che si debba arrivare a quei livelli, ma mi pare il minimo sindacale che si paghi in maniera uguale in tutta la città". Non ha dubbi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che stamattina ha presentato al Comune il piano del potenziamento dei trasporti pubblici in città con i prolungamenti serali delle corse di metro e funicolari dal 15 settembre e l'apertura di nuove stazioni nei prossimi due anni. Anche le frequenze della metro scenderanno a 8 minuti, grazie all'arrivo di 8 treni nuovi, entro novembre.

La proposta: biglietto a 1,50 euro

Attualmente il costo del biglietto corsa singola di Anm è di 1,20 euro, ma è già stato approvato dalla Regione Campania, che ha competenza sui tariffari dei mezzi pubblici, un aumento ad 1,30 euro entro quest'anno. Il primo cittadino, però, ha evidenziato che il biglietto per la metro Linea 2, gestita da Trenitalia, così come quello per le linee gestite da Eav, come Cumana e Circumflegrea, costi 1,50 euro.

"Questo ci penalizza – ha commentato Manfredi – anche nella ripartizione di Unico. Questa è una valutazione che va fatta. Se abbiamo più stazioni, più servizio e più orario, non si può pagare di meno della linea della metro che sta a fianco. È un tema di equità del servizio: se si vuole un servizio di qualità e l'altro ha meno treni, meno stazioni, meno orario e paghi di più, un problema c'è".

"Napoli più economica di Roma e Milano"

I trasporti a Napoli, oggi, sono comunque più economici rispetto ad altre città. Il biglietto orario – non quello corsa singola – attualmente costa 1,70 euro. Nel nuovo tariffario aumenterà a 1,80 euro. A Roma il biglietto corsa singola dell'Atac per la metro costa 1,50 euro, ma sui bus si può usare per 100 minuti. Più cara Milano, dove l'analogo ticket dell'Atm costa 2,20 euro ed ha una durata di 90 minuti.

"A Napoli abbiamo prezzi per i trasporti di gran lunga inferiori rispetto a Roma o a Milano – ha precisato Manfredi – Non pensiamo che si debba arrivare a quei livelli, ma mi pare il minimo sindacale che si paghi in maniera uguale in tutta la città. Il costo del biglietto è molto basso e questo è un sacrificio molto importante".

Il costo dei ticket a Napoli aumentato di 3 volte in 6 anni

A Napoli il prezzo del biglietto corsa singola dell’Anm è aumentato di tre volte in 6 anni. Nel 2017 era di un euro e il 12 giugno di quell’anno è stato aumentato di 10 centesimi per la prima volta, portando l’importo a 1,10 euro. Un incremento che all’epoca avvenne nell’ambito del piano di risanamento dell’Anm che si trovava in difficoltà finanziarie.

Il secondo aumento è scattato il primo agosto del 2022, quando è passato a 1,20 euro, questa volta sull’onda dell’aumento dei costi legato alla crisi del Covid19 e alla riduzione dei passeggeri a causa delle restrizioni sulla mobilità imposte dalle normative anti-pandemia.

Adesso la Regione Campania ha autorizzato il nuovo tariffario per i servizi di Trasporto Pubblico Locale, che prevede l’aumento del ticket di viaggio corsa singola a 1,30 euro. Il Comune, però, propone di portarlo a 1,50 euro.