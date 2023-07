Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 e Funicolare Centrale, corse fino alle 2 di notte il venerdì e sabato dal 15 settembre Tornano le corse notturne nel weekend del metro Linea 1 e Funicolare Centrale dopo 3 anni. L’annuncio del Comune di Napoli: “Prolungamenti dal 15 settembre 2023”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La metropolitana Linea 1 e la Funicolare Centrale di Napoli faranno corse prolungate fino alle ore 2,00 di notte il venerdì e il sabato a partire dal 15 settembre prossimo. In questi due giorni della settimana, quindi, il metrò effettuerà 3 ore in più di servizio pubblico, visto che l'orario ordinario di chiusura è fissato alle ore 23,00. La Funicolare Centrale prolungherà l'esercizio fino a mezzanotte e mezza nei giorni di mercoledì, giovedì e domenica. Ad annunciarlo è il Comune di Napoli, che questa mattina ha presentato il piano dei trasporti in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo.

I prolungamenti della metropolitana erano stati sospesi nel 2020, a seguito dell'emergenza per la pandemia del Covid19 e alle restrizioni sugli spostamenti. Ma molti cittadini, dopo la fine dell'emergenza, avvenuta a giugno dello scorso anno, ne chiedevano il ripristino. Il motivo del ripristino delle corse notturne ha spiegato il Comune è relativo all'obiettivo di "potenziare l'offerta in ragione della vocazione fortemente turistica della città" e di "soddisfare la richiesta di eventi a forte attrattività".

Prolungati anche gli orari della Funicolare Centrale

Il piano prevede di prolungare anche gli orari delle Funicolari, sempre dal prossimo 15 settembre. Sarà interessata la Funicolare Centrale. Mentre per quella di Chiaia, attualmente interessata dai lavori di manutenzione ventennale, bisognerà aspettare luglio 2024 per avere la riapertura con le corse prolungate.

Di seguito i nuovi orari della Funicolare Centrale

lunedì e martedì dalle 7,00-22,30

mercoledì, giovedì e domenica 7,00-00,30

venerdì e sabato 7,00-2,00

Gli stessi orari saranno seguiti dalla Funicolare di Chiaia a partire dalla riapertura prevista per luglio 2024. Le Funicolari di Montesanto e Mergellina sarà aperta tutti i giorni dalle 7,00 alle 22,30.

Le tappe delle prossime aperture stazioni metro

Tra le altre novità illustrate dall'amministrazione Manfredi, è prevista l'inaugurazione ad agosto 2023 delle uscite pedonali San Giacomo e Medina della stazione Metro Linea 1 di piazza Municipio, dove negli scorsi giorni è avvenuto il taglio del nastro del sottopasso per il Porto.

Entro novembre 2023 si prevede la messa in esercizio di 10 treni da 1250 passeggeri, dei quali 8 nuovi e 2 vecchi riassemblati, con una frequenza di una corsa ogni 8 minuti.

Entro il 2024 dovrebbero aprire le nuove stazioni Linea 1 Centro Direzionale e Tribunali. Nell'estate 2024 la metro Linea 6. Nel 2025 la metro Linea 1 all'Aeroporto di Capodichino.

Wifi e cellulari in metro entro dicembre

Entro dicembre 2023, poi, sarà attivata la connessione cellulare e wifi nelle stazioni della metro Linea 1. Il Comune spiega che sono in corso i lavori per la realizzazione dell'impianto multioperatore per la copertura radiomobile delle gallerie e delle relative stazioni interrate della Linea 1. L'impianto prevede l'utilizzo di un sistema Das (Distribuited Antenna System) per la distribuzione del segnale di Radio Frequenza all'intero delle aree di interesse.

L'impianto è predisposto per ospitare fino a 4 operatori, ma la società Cellnex, concessionaria del servizio, ha pubblicato sul SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) la possibilità di mettere a disposizione capacità aggiuntiva per operatori di rete che dovessero fare richiesta.

Nuove macchinette emettitrici

Tra agosto e novembre 2023 saranno installate 35 nuove macchinette emettitrici versione FULL, che accettano monete, banconote e carte di pagamento e 27 emettitrici versione LIGHT, che accettano solo carte di pagamento. Le macchinette emetteranno titoli magnetici, faranno la ricarica di titoli elettronici, ricarica degli abbonamenti. Le TVM hanno un pannello informativo multimediale da 32” dedicato alle informazioni all’utenza e un Monitor touch screen verticale da 19” per tutte le operazioni di acquisto. Le emettitrici sono integrate col sistema di bigliettazione elettronica in uso in Campania.

Attualmente il parco TVM in dotazione alla società ANM spa si compone di 64 macchine di cui solo il 30% di recente fornitura e predisposta per i pagamenti elettronici. Per Linea 1 e funicolari ad ogni modo funziona il tap and go, sia con Bancomat che con Carta di credito.