Mercatini di Natale 2021 a Napoli e in Campania: le date e dove trovarli

Il Natale è ormai alle porte e, già da qualche settimana, ormai, si respira la proverbiale atmosfera delle feste: luminarie, addobbi e, naturalmente, gli immancabili mercatini. Anche se a Napoli è possibile trovare un pizzico di Natale tutto l'anno, visto che le botteghe degli artigiani del presepe sono aperte tutto l'anno, i mercatini natalizi non possono mancare per vivere a pieno l'esperienza delle feste e, perché no, anche per approfittarne e acquistare decorazioni per la casa e l'albero oppure statuine per il presepe. Nel capoluogo campano i mercatini di Natale tornano dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di Covid-19: i bandi per avere concessioni temporanee per i posteggi nell'ambito della manifestazione "Fiere di Natale 2021", nelle varie Municipalità, sono ancora aperti.

Un grande ritorno, per questo Natale 2021, quello dei mercatini: tra quelli che sono già stati confermati, ovviamente, quello di San Gregorio Armeno; per la prima volta, quest'anno, nella caratteristica via dei presepi nel cuore di Napoli, le bancarelle sono state sostituite da casette di legno. Confermato anche quest'anno il mercatino al Museo Ferroviario di Pietrarsa, così come quelli al Castello di Limatola, nella provincia di Benevento.

Mercatini di Natale 2021 a Napoli città

Sono tanti i mercatini di Natale che sono già stati confermati a Napoli. C'è ovviamente, come detto, la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno, giunta alla sua 150esima edizione. Oltre alla tradizionale passeggiata per la via dei pastori, inoltre, in città ci sono altri appuntamenti.

Fiera di Natale 2021 al centro storico: sono i mercatini di Natale voluti dall'amministrazione comunale, che coloreranno e animeranno il centro storico di Napoli. Individuati già i punti di interesse in cui saranno collocate le bancarelle, come piazza Dante, via Diaz e largo Berlinguer, cortile Santa Chiara, piazza Salvo D'Acquisto, via Cervantes, via Guantai Nuovi, piazza Municipio, piazza Bovio. I mercatini saranno aperti dal 3 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Fiera di Natale 2021 al Vomero: location per i mercatini di Natale del Comune anche il quartiere collinare della città. Le location individuate per le bancarelle sono piazza degli Artisti, via Enrico Alvino, via Kauffmann/via Bertini. Anche al Vomero, sarà possibile trovare i mercatini natalizi dal 3 dicembre al 6 gennaio.

Parco di Santa Claus alla Mostra d'Oltremare: mercatini natalizi anche nel grande complesso fieristico di Fuorigrotta. Il costo del biglietto d'ingresso è di 13 euro + 2 per gli adulti, 10 euro + 2 per i bambini dai 3 agli 11 anni, mentre è gratuito per quelli al di sotto dei 3 anni. Il villaggio di Babbo Natale alla Mostra d'Oltremare, che oltre i mercatini comprende anche laboratori e attività, sarà aperto del 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Per gli orari d'apertura è possibile consultare il sito ufficiale.

Magico Natale all'Edenlandia: siamo ancora a Fuorigrotta, quartiere nella zona orientale di Napoli, nel parco divertimenti cittadino. Luminarie e mercatini saranno ospitate nel parco, che ospiterà anche una serie di eventi, dal 3 al 26 dicembre.

Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa (Portici, Napoli)

Anche quest'anno, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che si trova a Portici, nella provincia di Napoli, si trasformerà in una vera e propria città natalizia. Dal 27 novembre al 30 dicembre, non soltanto i mercatini di Natale, ma tantissime altre attività culturali che sono consultabili sul sito ufficiale del Museo.

Mercatini di Natale al Castello di Limatola (Limatola, Benevento)

Per questo Natale 2021 ritorna anche uno dei mercatini più suggestivi della Campania, ovvero quello al Castello di Limatola, nella provincia di Benevento. I mercatini disseminati all'interno del castello medievale del Sannio sono aperti tutti i giorni dal 26 novembre al 12 dicembre. Dal lunedì al venerdì, il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini (dai 3 agli 11 anni). Nel weekend e nei festivi, invece, il prezzo cambia: 10 euro per il biglietto interno e 5 euro per il ridotto dalle 9 alle 16; dopo le 16, il costo è di 15 euro per gli adulti e sempre 5 euro per i bambini. Tutte le info e i dettagli sul sito ufficiale dell'evento.